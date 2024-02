Wokalista Nocnego Kochanka i SZUMY w Lublinie!

„Mając jakieś 20 lat, marzyłem o nagraniu płyty rockowo-metalowej z poważnymi tekstami po polsku. Po prawie 10 latach śmieszkowania z Nocnym Kochankiem, postanowiłem wrócić do mojego marzenia z dawnych czasów. Odkurzyłem swoje wybrane kompozycje odkładane do szuflady przez lata i spojrzałem na nie, mając nieco bardziej otwartą głowę” - opowiada Sokołowski.



SZUMY to trio, które powstało z chęci stworzenia w muzyce czegoś oryginalnego. Siłą napędową jest dla nich odczuwalna wszelkimi zmysłami radość z tworzenia muzyki i zarażania nią innych. Muzyka Szumów opiera się na solidnym fundamencie rytmicznym. To on wyznacza im drogę i determinuje wszystko co dzieje się później, niezależnie czy mówimy o sekcji rytmicznej, gitarze czy wokalu. Przywiązują ogromną wagę do brzmienia i cały czas poszukują tego najlepszego dla nich. Grają radośnie i szczerze bo prawda i pasja w muzyce jest wg nich najważniejsza. Zespół powstał końcem 2022 r. ale muzycy mają za sobą spore doświadczenia w innych projektach i obycie sceniczne na różnorodnych scenach.

Początek koncertu o 18.00. Bilety na to wydarzenie dostaniecie na platformach biletowych:

https://bit.ly/SOKOLOWSKI_KUPBILECIK

https://goingapp.pl/wydarzenie/sokolowski

https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/sokolowski