Wrzesień w Zgrzycie

6.09.2024 – piątek

KONCERT: Łysa Góra, Runika, Velesar

Łysa Góra w nieszablonowy sposób łączy elementy folku i metalu. Po raz pierwszy na tej trasie koncertowej usłyszycie zespół z symfonicznym współbrzmieniem skrzypiec i wiolonczeli. Runika gra inspirowane folkiem melodie w metalowej oprawie. Velesar to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedstawicieli gatunku folk metal – głęboko zakorzeniony w słowiańskiej historii i kulturze. Start o godzinie 19:00; bilety: 55/60 zł – przedsprzedaż.



KONCERT: The Promised End

Nowa grupa (choć tworzą ja starzy wyjadacze z takich zespołów jak: Landmines, Tied To A Bear, Choke Up, The Effort and Sky) grająca melodyjny hc/punk w stylu lat 80-tych i 90-tych.

Więcej informacji wkrótce.



18.09.2024 – środa

STAND-UP/KONCERT: Sonia Bohosiewicz w programie "Domówka"

"Domówka" to komedia koncertowa – lekka, a zarazem osobista podróż aktorki do czasów PRL-u oraz największych przebojów w historii polskiej piosenki. Aktorka podczas występu dzieli się z publicznością wyjątkowymi historiami o miłości, kobietach i mężczyznach.

Start o godzinie 19:00; bilety: 69zł.



21.09.2024 – sobota

KONCERT: Hamulec, Demeted, Punch Orange

Hamulec to jeden z najbardziej rozpoznawalnych młodych zespołów metalowych. Ich muzyka to thrash punk. Na swoim koncie mają liczne koncerty oraz występy na Pol'and' Rock czy Męskim Graniu. Demeted gra współczesny metalcore, w którym powolne i ciężkie breakdowny przeplatają z szybkimi riffami oraz perkusyjnymi blastami. Punched Orange gra mieszankę rocka, alternatywy, nu metalu i punka. Start o godzinie 19:00; bilety: 50zł.



22.09.2024 - niedziela

KONCERT: Batushka, Terrordome, Shadohm

Wydarzenie jesieni! Batushka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów black metalowych. Grupa jest bardzo aktywna koncertowo – oprócz Polski i Europy – grali w Ameryce i Azji. Wizualnie ich koncerty nawiązują do prawosławnej mszy. Shadohm to zespół dowodzony przez Pawła "Pavulona" Jaroszewicza (Vader, Decapitated, Antigama, Hate, Batushka). Zespół słynie z rozpiętości stylistyki – łącząc black metal, metalcore i doom metalowy groove. Terrordome to rozpoznawalny na całym świecie polski zespół thrash metalowy.

Start o godzinie 19:00; bilety: 64 / 80 / 100 zł

26.09.2024 – czwartek

WIECZÓR BURLESKI: Miss Kiki, Harpy Queen, Rose de Noir

Premiera! Tym razem w roli głównej będzie: brokat, pióra i cekiny w oprawie rodem z czasów prohibicji. Podczas spektaklu zobaczycie trzy niesamowite artystki: Miss Kiki – tegoroczna debiutantka, Harpy Queen – postać z innej burleskowej bajki, która zabiera widzów do swoich fantastycznych światów oraz Rose de Noir – organizatorka całego zamieszania i prawdziwie dzikie sceniczne zwierzę, które zaczaruje tańcem. Wydarzenie przeznaczone dla widzów dorosłych. Start o godzinie 19:00; bilety: 75 / 100 zł.



27.09.2024 – piątek

KONCERT: 2 TM 2,3

Zespół 2 Tm 2,3, potocznie zwany "Tymoteuszem" został założony w 1996 r. przez muzyków, których łączy wiara w Chrystusa. Osobowości muzyczne: Litzy, Maleo, Budzego czy Stopy sprawiły, że grupa od razu stała się legendą polskiej sceny muzycznej. W tym roku wrócili z nowym albumem zatytułowanym „Sursum Corda”.

Start o godzinie 20:00; bilety: 75 zł.



28.09.2024 - sobota

RAVE: Bublin Jechane - lubelska szkoła rejwu

Solidna dawka "Lubelskiej Pompy" w wykonaniu ekipy Bublin Jechane (Gopnik, SmyQ, Vodnik, Mełg), The Matt. W roli przyjezdnych gości – potężny partymaker Flowadino oraz wybitny polski producent konkretnych sztosów - Moorah.

Start o godzinie 22:00; bilety: 30 zł.