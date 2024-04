XIV edycja Lublin Blues Session

PUHOVSKY (znany też jako Romek Puchowski) – wokalista, kompozytor, autor tekstów, Dj, gra na gitarze dobro, slide, gitarze akustycznej i basowej. Główne nurty stylistyczne, w jakich się porusza to alternatywa, indie folk, Delta blues. Autor niezwykle energetycznych, solowych koncertów. Jego dyskografia obejmuje siedem płyt. Najnowszy album „Żywioły lasu” ukazał się w czerwcu 2022.

ADAM BARTOŚ – lubelski wokalista i instrumentalista, autor tekstów i muzyki. Gra na gitarach (akustycznej, rezofonicznej i elektrycznej) oraz na harmonijce ustnej. W swojej twórczości inspiruje się bluesem, jazzem, folkiem i rockiem lat 70-tych. Jak dotąd nagrał dwie autorskie płyty: „Dokąd pójdę” (2013) i „Nowy Ląd” (2017). Jako muzyk używa unikatowych gitar rezo i vintage dobierając do wykonywanych utworów wiele oryginalnych brzmień.

BENA & RADVANYI (SK) – duet dwóch wybitnych osobowości słowackiego bluesa, który tworzą: Peter “Bonzo” Radványi – śpiewak i mistrz gitary rezofonicznej, pomysłodawca i organizator festiwalu DobroFest; i Lubos Bena – śpiewak, gitarzysta, perkusista, wierny wyznawca korzennego bluesa z Delty Mississippi, organizator festiwalu „Hudba v Meste”, Slovakian Blues Challenge i innych imprez w rodzinnej Skalicy, szef witryny internetowej www.bluesmusic.sk. Duet Bena & Radvanyi jest bardzo popularny w swoim kraju i sąsiednich Czechach. Regularnie koncertuje w Europie. Blues w ich wykonaniu brzmi jak żywcem wyjęty z autentycznego juke jointu w Mississippi. Skład: Peter “Bonzo” Radványi – śpiew, gitara rezofoniczna, Lubos Bena – śpiew, gitara, perkusja. Ich repertuar składa się z klasycznych amerykańskich standardów, a także własnych oryginałów śpiewanych po słowacku.

W tym roku wydarzeniem towarzyszącym koncertom będzie opowieść połączona z pokazem slajdów – "Puhovsky nad Mississippi". Kilka lat temu PUHOVSKY koncertował w Memphis, na słynnej Beale Street, przemierzał też Deltę Mississippi – od Memphis po Nowy Orlean. Podczas swojej podróży poprzez krainy mistrzów bluesa komponował nowy materiał na kolejny solowy album. Szukając „śladów” takich legend jak: Charley Patton, Son House czy samego Roberta Johnsona, odwiedził m.in. Clarksdale, Lula, Tunica, Friars Point, Vicksburg czy Hazelhurst, rodzinną miejscowość wspomnianego Roberta Johnsona. Z tych wszystkich magicznych miejsc przywiózł setki zdjęć własnego autorstwa i Jakuba Bednarka, który z nim podróżował. Wybrane zdjęcia można obejrzeć na slide-show towarzyszącym koncertowi. PUHOVSKY obszernie opowiada o Delcie, przybliżając charakter, znaczenie poszczególnych miejsc, w których zrodził się i pulsował przed laty rdzenny blues.



Program Lublin Blues Session 2024

17.05.2024 (piątek) g. 19:00

Puhovsky nad Mississippi – opowieść + koncert



18.05.2024 (sobota) g. 19:00

Adam Bartoś” – koncert

Bena & Radvanyi – koncert.



Bilety: Piątek – 40 zł. Sobota – 50zł. Karnet – 80zł. Przedsprzedaż online na E-bilet.pl

W dniu koncertu do nabycia w DDK SM Czechów, ul. Kiepury 5a.