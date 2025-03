Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na Lublin Rock The Square Festival

WIJ to muzyczna jazda bez trzymanki, muzyczny kołowrót. W ich muzyce uważny słuchacz rozpozna dźwięki Motorhead, Venom, Black Sabbath a niektórzy słyszą nawet The Cranberries i Kate Bush. Ultra ciężkie gitarowe riffy, potężne bębny i wciągający wokal Tuji Szmaragd. Po debiutanckim krążku "Dziwadło", pod koniec zeszłego roku światło dzienne ujrzał drugi krążek grupy, "Przestwór". W mocne brzmienie zespołu WIJ wdziera się baśniowy i mroczny klimat, a śpiewane po polsku teksty są tajemnicze i dekadenckie. Obok tej muzyki nie da się przejść obojętnie.

KHIRKI to kolejna grupa z Grecji, która wystąpi – oprócz 1000mods – na lubelskim festiwalu. Khirki to grupa grająca w formacie power trio. Ateńska załoga po niezwykle udanym, zeszłorocznym albumie “Κυκεώνας” przemierza Europę i wraca do Lublina po gorąco przyjętym występie na zeszłorocznej edycji Heavy Attack. Khirki to jazda obowiązkowa dla fanów Mastodon, High On Fire czy Kvelertak.

Wymienione zespoły dołączączają do ogłoszonych wcześniej: PARADISE LOST i szwedzkich prog-metalowców z SOEN oraz greckiego 1000MODS. Bilety do nabycia online za pośrednictwem strony internetowej lubelskiego CSK. Festiwal odbędzie się 21 czerwca na Placu Teatralnym w Lublinie.