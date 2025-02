Znany komik, Bartosz Gajda wystąpi w Domu Kultury LSM

Umiejętności komiczne Gajdy można sprawdzić, oglądając jego kanał w serwisie YouTube. Oprócz tego, artysta chętnie poprowadzi imprezę, konferencję, bankiet, może też wystąpić ze swoim autorskim programem. Błyskotliwy, a dzięki temu łatwo nawiązuje kontakt z widownią. Bartosz opowie Państwu m.in. o tym co robią kurierzy jak nikt nie widzi, co musi powiedzieć mąż przed sądem żeby dostać rozwód oraz czy błędy w wychowaniu swoich dzieci rzutują na przyszłość. Wszystko to jak zwykle w bardzo inteligentnej formie.



Początek występu o godzinie 19:00. Bilety dostępne w internecie.