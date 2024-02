Życie zaczyna się po 30-tce

Dworzec Lublin już działa

Jeśli wybierasz się autobusem lub busem do Lublina, to prawdopodobnie skorzystasz z nowego Dworca Lublin. Oficjalnie oddano go do użytku 12 stycznia 2024 r. Warto go obejrzeć. Nowoczesna konstrukcja wzbudza zainteresowanie i podziw odwiedzających. Jego budowa była możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich