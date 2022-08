3. Lubliner Festiwal. Wypełniają kulturową pustkę. Program koncertów i wydarzeń

Najpierw na ulicach miasta pojawią się klezmerscy muzycy. Lubelski zespół Beberys zagra trzy razy: 5, 6 i 7 sierpnia, Koncerty będą rozpoczynać się o godz. 19, niewiadomą jest tylko konkretne miejsce – jednego dnia może to być Plac Litewski, drugiego - Stare Miasto.

– Zachęcamy, by ich poszukać – mówi Joanna Kolstrung z Centrum Kultury w Lublinie. – Akustyczne koncerty klezmerów na ulicach to też forma artystycznej promocji festiwalu.

Festiwal Kultury Żydowskiej Lubliner Festiwal odbędzie się po raz trzeci. W założeniu organizatorów – warszawskiej Fundacji Ner Tamid – to wydarzenie „wypełnia pustkę kulturową po nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej”. Festiwal potrwa tydzień, a w programie znalazły się aż 52 wydarzenia. Będzie muzyka klezmerska, chasydzka, etno, jazz i tango.

– Codziennie o godz. 19 zapraszamy na recital do Centrum Kultury, a od piątku na koncerty do Filharmonii Lubelskiej i Muszli Koncertowej – mówi Etel Szyc, prezeska fundacji.

W tym roku koncertów jest aż dziesięć, a na scenach wystąpią m.in.: Anna Dereszowska, Anna Karwan, Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie, Symcha Keller, Monika Chrząstowska, Kaja Mianowana, Kuba Badach oraz zespoły: Shofar (Mikołaj Trzaska/Raphael Rogiński/Paweł Szpura), Klezmafour, PropaBanda, Yogev Shetrit Trio (Izrael) i Pendofsky, Berberys, Gang Tango.

Dużo będzie też tanga. Na ulicach milonga będzie tańczyć para mistrzowska – Anna Iberszer i Piotr Woźniak. Tancerze zapraszają też na warsztaty.

– Tanga pisali Żydzi. Sama do niedawna nie wiedziałam jak wielki jest wkład twórców żydowskich – przyznaje Etel Szyc.

„Tango mych marzeń i snów” to także tytuł koncertu finałowego, gdzie obok Kuby Badacha, Kai Mianowanej i innych muzyków, na scenie pojawią się też znani z telewizyjnych ekranów mistrzowie tańca – Anna Głogowska i Rafał Maserak oraz wspomniani Anna Iberszer i Piotr Woźniak.

Ale Lubliner Festiwal to nie tylko muzyka. Lekcje kuchni izraelskiej poprowadzi Malka Kafka – właścicielka warszawskiej sieci restauracji Tel Awiw. Będą też zajęcia plastyczne (dla dzieci), warsztaty ruchowo-taneczne inspirowane izraelskimi technikami ruchu i szybki kurs samoobrony dla kobiet, który w zeszłym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

W przyszłą środę, piątek i sobotę można wybrać się na zwiedzanie żydowskiego Lublina meleksem. Przewodnicy oprowadzą też po starym cmentarzu żydowskim przy ul. Kalinowszczyzna, Muzeum na Majdanku czy Jesziwie Mędrców Lublina przy ul. Lubartowskiej. W programie także Ceremonia Pamięci w byłym nazistowskim obozie na Majdanku (12 sierpnia o godz. 12), degustacja koszernych wódek (14 sierpnia, godz. 17, wirydarz CK) czy potańcówka przy muzyce na żywo. Do tańca na Balkan-Klezmer Dance Night zagra zespół PropaBanda.

Lubliner Festiwal, 9-14 sierpnia 2022. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, nie trzeba też martwić się o bezpłatne wejściówki.

PROGRAM:

* wydarzenia dostępne także online na facebook.com/lublinerfestival

5, 6, 7.08 / PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA

godz. 19:00 – Berberys – koncert lubelskiego zespołu na ulicach Lublina / Stare Miasto, plac Litewski

9.08 / WTOREK (DZIEŃ IZRAELSKI)

godz. 12:00 – Lubliner cymes. Dzisiaj kuchnia Izraela – warsztaty kulinarne z Malką Kafką* / Restauracja Mandragora

godz. 14:00 – Hamsa, co to jest? – warsztaty plastyczne dla dzieci / Sala Rozdroża CK

godz. 15:00 – Izrael. Dziedzictwo Innowacyjności – otwarcie wystawy / plac Litewski

godz. 16:00 – Izrael kolebką naszej kuchni. Korzenie kuchni żydowskiej – wykład Hanny Kosowskiej / Kino CK

godz. 16:00 – Move on Together Israeli Way – warsztaty ruchowo-taneczne (Patrycja Zasławska, Eryk Pacek) / Sala prób nr 4 CK

godz. 17:00 – Move on Together Israeli Way – warsztaty ruchowo-taneczne (Ady Elzam) / Sala prób nr 4 CK

godz. 18:00 – Czy Izrael jest ważny dla Żydów? – spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski*/ Kino CK

godz. 19:00 – Otwarcie 3. Lubliner Festival: Olga Avigail Mieleszczuk: Z Rishon LeZion do Lublina – recital / Sala Widowiskowa CK

10.08 / ŚRODA

godz. 12:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy

godz. 17:00 – Lubliner tanc- warsztaty tańca izraelskiego / Sala prób nr 4 CK

godz. 17:00 – Zwiedzanie Jesziwas Chachmej Lublin / Jesziwa Mędrców Lublina ul. Lubartowska 85

godz. 18:00 – Baal Szem Tow, Rabi Nachman z Bracławia. Dlaczego religijni Żydzi odwiedzają Ukrainę? – wykład Symchy Kellera* / Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

godz. 18:00 – Jerzy Liniewicz: Jesziwas Chachmej Lublin – odrodzenie – wernisaż wystawy / korytarz I p. CK

godz. 19:00 – Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie: Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę – recital / Sala Widowiskowa CK

11.08 / CZWARTEK

godz. 12:00 – Lubliner cymes – warsztaty kulinarne dla dzieci / Restauracja Mandragora

godz. 17:00 – Lubliner szpil – warsztaty klezmerskie z Trio BUM BUM / Sala Czarna CK

godz. 18:00 – Lubliner tanc – warsztaty tańca izraelskiego / Sala prób nr 4 CK

godz. 18:00 – Światłość i mrok – spotkanie z Małgorzatą Niezabitowską / Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

godz. 19:00 – Monika Chrząstowska: Od serca do serca. Wiera Gran – recital / Sala Widowiskowa CK

12.08 / PIĄTEK

godz. 10:00 – Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku z przewodnikiem / ul. Droga Męczenników Majdanka 67

godz. 12:00 – Ceremonia Pamięci na Państwowym Muzeum na Majdanku / ul. Droga Męczenników Majdanka 67

godz. 12:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy

godz. 12:00 – Lubliner szpil – warsztaty klezmerskie z Trio BUM BUM / Sala Czarna CK

godz. 15:00 – Warsztaty samoobrony dla kobiet / Sala prób nr 3 CK

godz. 16:00 – Lubliner tanc – warsztaty tańca izraelskiego / Sala prób nr 4 CK

godz. 17:30 – Frejlech czyli radość – warsztaty ruchowo-taneczne dla rodzin / Jeszywas Chachmej, ul. Lubartowska 85

godz. 17:30 – Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego z przewodnikiem / ul. Kalinowszczyzna

godz. 17:30 – Symcha Keller i Przyjaciele: Chasydzka droga. Z Lublina do Kocka – koncert promujący płytę / Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

godz. 20:00 – Roksana Vikaluk: Oj letily dyki husy – koncert pieśni żydowskiej i ukraińskiej / Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

godz. 21:30 – Shofar (Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Paweł Szpura) – koncert / Wirydarz CK

13.08 / SOBOTA

godz. 12:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy

godz. 12:00 – Lubliner szpil – warsztaty klezmerskie z Trio BUM BUM / Sala Czarna CK

godz. 13:00 – Warsztaty tanga z parą mistrzowską: Anną Iberszer i Piotrem Woźniakiem / Sala prób nr 4 CK

godz. 15:00 – Warsztaty samoobrony dla kobiet / Sala prób nr 3 CK

godz. 17:00 –Uliczne tango z Gang Tango – koncert + pokaz pary mistrzowskiej Anny Iberszer i Piotra Woźniaka + wspólna milonga / plac przed Centrum Kultury

godz. 20:00 – Klezmafour: W górę! – koncert / Muszla Koncertowa im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim

godz. 21:30 – Balkan-Klezmer Dance Night- potańcówka z zespołem PropaBanda / Wirydarz CK

14.08 / NIEDZIELA

godz. 12:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy

godz. 12:00 – Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego / ul. Kalinowszczyzna

godz. 13:00 – Warsztaty tanga z parą mistrzowską: Anną Iberszer i Piotrem Woźniakiem / Sala prób nr 4 CK

godz. 13:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina z przewodnikiem [UA] / ul. Kalinowszczyzna (przy starym cmentarzu żydowskim)

godz. 14:00 – Warsztaty samoobrony dla kobiet / Sala prób nr 3 CK

godz. 15:00 – Lubelskie ślady Akcji Reinhardt – projekcja filmu + spotkanie / Kino CK

godz. 16:00 – Makabi: żydowskie tradycje – wykład Sary Hazy + warsztaty rodzinne fitness / Jeszywas Chachmej, ul. Lubartowska 85

godz. 17:00 – Zwiedzanie Jesziwas Chachmej Lublin / ul. Lubartowska 85

godz. 17:00 – Koszerna wódka. Historia przedwojennych gorzelni – spotkanie + degustacja* / Wirydarz CK

godz. 20:00 – Koncert finałowy: Tango mych marzeń i snów / Muszla Koncertowa im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim

godz. 21:30 – Izraelskie Jazz Session: Yogev Shetrit Trio & Pendofsky (Marcin Pendowski, Tomasz Wendt) / Wirydarz CK