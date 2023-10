Bogactwo kultury dawnej znów wypełni lubelski Rynek. W weekend odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Renesansu

"Patrząc w gwiazdy" - to hasło 5. edycji festiwalu, które bezpośrednio odnosi się do postaci Mikołaja Kopernika. - To doskonała okazja, by uczcić jego 550. urodziny. Shakespeare podobno czytał o "O obrotach sfer niebieskich", Cervantes też prawdopodobnie znał to dzieło. Wszyscy trzej żyli w tym samym czasie, w tym samym świecie, w tym samym renesansie! - opowiadają organizatorzy festiwalu.

Fundacja "Belriguardo" zaprosi na weekend pełen atrakcji w renesansowym stylu. W programie m.in. spotkania z tańcem, muzyką, teatrem i żonglerką. Wśród gwiazd tegorocznej edycji festiwalu będą m.in. Zespół Szelindek z Węgier, Trupa Komedianty z Krakowa oraz Capella All'antico z Zamościa.

5. Międzynarodowy Festiwal Renesansu zainaugurowano we wrześniu, ale najważniejsze punkty programu zaplanowano na nadchodzący weekend. Tradycyjnym elementem imprezy będzie uroczysty korowód, który 6 października o godz. 16 wyruszy spod Zamku i przejdzie ulicami Lublina do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (plac Litewski 3). To właśnie w siedzibie instytucji odbędą się festiwalowe atrakcje.

W piątek będzie można m.in. uczestniczyć w interesujących wykładach, dotyczących m.in. renesansowej mody oraz najważniejszych ikon renesansu w Lublinie. Na godz. 17.30 zaplanowano urodzinowy tort z okazji 5. lat festiwalu. Z kolei wieczorem organizatorzy zaproszą na występy artystyczne: spektakl "Przygody Don Kichota (i nie tyko) z Manczy" w wykonaniu tancerzy i absolwentów Zespołu Tańca Dawnego "Belriguardo" z MDK nr 2 w Lublinie (godz. 18), koncert zespołu Szelindek z Węgier (godz. 19) oraz potańcówkę renesansową (godz. 20).

Kolejne ciekawe propozycje zaplanowano na sobotę. Warto będzie zwrócić uwagę chociażby na grę miejską "Renesansowe gwiazdy w Lublinie" (godz. 11) czy warsztaty historycznej żonglerki flagami, będącej domeną organizatorów - Fundacji "Belriguardo" (godz. 12). Będzie coś na ząb, czyli renesansowy pokaz kulinarny (godz. 15) oraz propozycja muzyczna - koncert zespołu Capella All’antico z Zamościa (godz. 16). Z kolei temat tytułowych gwiazd renesansu w Lublinie będzie kontynuowany podczas wieczornego spaceru po mieście (godz. 17).

Festiwal zakończy się w niedzielę o godz. 12 - uroczystymi obchodami rocznicy wkroczenia hetmana Stanisława Żółkiewskiego na Kreml. W programie m.in. inscenizacje historyczne, wystawy oraz wykłady.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Program V Międzynarodowego Festiwalu Renesansu

6.10.2023 (piątek)

- godz.11.00-12.15 | (grupa I) Warsztaty komedii dell’arte dla szkół ponadpodstawowych, prowadzenie: aktorzy Trupy Komedianty z Krakowa

- godz.12.30-13.45 | (grupa II) Warsztaty komedii dell’arte dla szkół ponadpodstawowych, prowadzenie: aktorzy Trupy Komedianty z Krakowa.

Na warsztaty obowiązują zapisy drogą mailową

- godz.14.00 | Wykład o modzie renesansowej

- godz.16.00 | Renesansowy korowód ulicami Lublina (Zamek Lubelski, Stare Miasto, plac Łokietka, plac Litewski – do siedziby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej), pokaz Historycznej Żonglerki Flagami Sbandieratori Belriguardo

- godz.16.30 | Oficjalne otwarcie finału V Międzynarodowego Festiwalu Renesansu

- godz.16.40 | Wykład otwierający pt. „Patrząc w gwiazdy – najważniejsze ikony renesansu w Lublinie”, dr Marcin Gapski, Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

- godz.17.30 | Urodzinowy tort z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Renesansu. Wręczenie podziękowań

- godz.18.00 | Spektakl „Przygody Don Kichota (i nie tyko) z Manczy” w wykonaniu tancerzy i absolwentów Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” z MDK nr 2 w Lublinie

- godz.19.00 | Koncert zespołu Szelindek z Węgier (plac przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej)

- godz. 20.00 | Potańcówka renesansowa z nauką tańców renesansowych (plac przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej)

7.10.2023 (sobota)

- godz. 11.00 | Rodzinna gra terenowa pt. „Renesansowe gwiazdy w Lublinie” (obowiązują zapisy na grę drogą mailową i telefonicznie)

- godz.12.00 | Warsztaty historycznej żonglerki flagami

- godz. 15.00 | Prezentacja i pokaz kulinarny „Na staropolskim stole”

- godz.16.00 | Koncert zespołu Capella All’antico z Zamościa pt. „Europejska muzyka średniowiecza i renesansu”

- godz.17.00 | Spacer historyczny „Śladami gwiazd renesansu w Lublinie” prowadzony przez dra Marcina Gapskiego, Zastępcę Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

08.10.2023 (niedziela)

- godz. 12.00 | Rocznica wkroczenia hetmana Stanisława Żółkiewskiego na Kreml

W programie:

• Inscenizacja historyczna w wykonaniu rekonstruktorów (Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej)

• Salwy armatnie na cześć polskich zdobywców Moskwy

• Wykłady popularnonaukowe „Polacy w Moskwie 1610-1613”

• Pokaz zbiorów uzbrojenia nowożytnego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie