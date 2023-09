Cyrkulacje mają już 10 lat! W sobotę startuje popularny cyrkowy festiwal

Festiwal Fundacji Sztukmistrze zostanie zorganizowany już po raz 10. Dziś to już wydarzenie o uznanej renomie, znacznie wykraczającej poza granice kraju. Cyrklujace od dekady prezentują najciekawsze zjawiska cyrku współczesnego w naszym regionie.



- Obecność różnych stylów, odmiennych spojrzeń na cyrk współczesny jest fundamentalną ideą festiwalu – zaproszenia do spotkania, dialogu, prezentacji nowych zjawisk, wywołania artystycznego fermentu – cyrkulacji - podkreślają organizatorzy.



To, co wyróżni obecną edycję festiwalu, to obecność na jednej scenie finalistów poprzednich odsłon imprezy. Najlepsi przedstawiciele sztuki nowego cyrku z regionu zaprezentują swoje niezwykłe umiejętności podczas spektakularnych występów w ramach specjalnego, jubileuszowego spektaklu, którego pokazy odbędą się 10 września i 1 października o godz. 18.30. -Będzie to okazja do celebracji rozwoju festiwalu i samych artystów, którym udział w konkursie otworzył drogę do międzynarodowej kariery - dodają twórcy festiwalu.



Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych to już stały element festiwalu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najlepszych artystów cyrkowych młodego pokolenia w jednym miejscu. Występujący walczą o uznanie jury i atrakcyjne nagrody, ale prezentowane etiudy oceni również publiczność, która przyzna swoją nagrodę. Tegoroczny konkurs odbędzie siw dniach 6-8 października o godz. 18.



W trakcie 10. edycji Cyrkulacji w Lublinie wystąpią artyści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi, Czech, Węgier, Ukrainy i Słowacji. Widzowie zobaczą prezentacje solowe i wieloosobowe, produkcje kameralne oraz zrealizowane z potężnym rozmachem.



Na szczególną uwagę zasługuje premierowy pokaz widowiska "Anthelia". To impresjonistyczny spektakl cyrku współczesnego, wykorzystującego m.in. akrobatykę powietrzną, akro-dance czy manipulację rekwizytami, w którym artyści eksplorują przestrzeń między światłem, ciemnością oraz cieniem. Pokaz odbędzie się 1 października o godz. 17.



W ramach sceny zagranicznej widzowie zobaczą m.in. spektakle "Soft Spot" formacji Olo Company z Finlandii, testującej granice wytrzymałości szkła oraz czeskie "Teacrobat" - humorystyczne solo w akrobatycznej kuchni.



Z kolei członkowie Fundacji Sztukmistrze, czyli gospodarze lubelskiego festiwalu, zaprezentują familijną produkcję "Zgubowisko". Artyści za pośrednictwem żonglerki, tańca w powietrzu i akrobatyki przeniosą widzów do fantasmagorycznego świata, w którym wszystko jest możliwe.



Bilety na spektakle dostępne są online na stronie www.cyrkulacje.eu, w aplikacji Going oraz stacjonarnie w salonach Empik.

Program:



30 września oraz 1 października, godz. 15:30, Sala Baletowa - Scena Zagraniczna: Soft Spot / Olo Company / Finlandia

30 września oraz 1 października, godz. 18:30, Sala Operowa - Spektakl Jubileuszowy – 10 lat Konkursu Etiud Nowocyrkowych

1 października, godz. 17:00, Kieszeń Sceny - Polska Premiera: Anthelia / Journey of Light / Polska

6-8 października, godz. 18:00, Sala Operowa - Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych

7 i 8 października, godz. 12:00 oraz 16:00, Namiot przed CSK - Scena zagraniczna: Teacrobat / Cirko Hopley / Czechy

7 i 8 października, godz. 14:00, Scena Baletowa - Scena Polska: Zgubowisko / Fundacja Sztukmistrze / Polska