Lublin i Jarmark Jagielloński z nową nazwą. W weekend Festiwal Re:tradycja! Program

- Re:tradycja zawiera w sobie ideę łączenia czasów, światów i funkcji. To odpowiedź współczesnego odbiorcy, obserwatora, ale także artysty i twórcy kultury na dziedzictwo, którym dysponujemy i z którego bogactwa czerpiemy. To kontynuacja, ale też budowanie własnych dróg i środków wyrazu - tłumaczą zmianę nazwy festiwalu jego organizatorzy.

Trzeci weekend sierpnia w Lublinie znów przebiegnie pod znakiem wyjątkowych spotkań z tradycją. Festiwal organizowany przez Warsztaty Kultury będzie obfitował w różnorodne atrakcje - od koncertów, przez spektakle i warsztaty, aż po projekcje filmowe. Nie zabraknie oczywiście spotkań z rzemiosłem, które dotychczas stanowiły główny element festiwalu. W tym roku jednak Jarmark Jagielloński, będący częścią Re:tradycji, potrwa dwa dni.

Stoiska rozstawione zostaną na Starym Mieście w sobotę i niedzielę. Goście będą mogli podziwiać prace twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności tych, którzy zajmują się biżuterią.

Główną rolę w festiwalu odegra muzyka. W tym roku organizatorzy zaproszą na trzy dni koncertów na Błoniach pod Zamkiem oraz w Bazylice oo. Dominikanów. Start 19 sierpnia. Festiwal otworzy o godz. 20 pod Zamkiem koncert "re:tradycja" łączący twórczość artystów znanych szerszej publiczności z twórcami reprezentującymi świat muzyki i śpiewu tradycyjnego. Wystąpią zaproszeni przez Maniuchę Bikont artyści z Polski, Ukrainy i Białorusi. Będą im towarzyszyć Wiera Niczyporuk z Malinnik i Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej Katapetasma.

Następnie scenę główną przejmie US Orchestra. Młodzi muzycy wykonują repertuar emigrantów z Galicji i Podola, który zachował się dzięki nagraniom publikowanym w USA w latach 20. i 30.

Zespół Zawierucha kontynuujący tradycje skrzypcowe z Polski centralnej rozpocznie sobotnie koncertowanie pod Zamkiem o godz. 19.30. Zdobywcy licznych folkowych nagród, Kacper Malisz i Marcin Drabik, zaprezentuje mieszankę tradycji z nowoczesnymi aranżacjami.

Tego wieczora zagra również ciekawy zespół z Finlandii - Pauanne. Trio wykona muzykę nawiązującą do dawnej niechrześcijańskiej tradycji fińskiej muzyki ludowej.

Sobotnie atrakcje zakończy potańcówka pod gołym niebem. Zagrają kapele wiejskie i zespoły składające się z uczennic i uczniów muzyków tradycyjnych.

W niedzielne popołudnie, o godz. 14, warto będzie odwiedzić Bazylikę Dominikanów, w której wystąpi formacja Ævestaden. Norwersko-szwedzkie trio wykona połączenia psalmów tradycyjnych i współczesnych kompozycji stworzonych przez występujących muzyków.

Na godz. 15 zaplanowano koncert z cyklu "Muzyczna podróż przez pokolenia". Na tarasie widokowym Wieży Trynitarskiej zagra dla mieszkańców Joszko Broda.

Muzyczny finał Festiwalu Re:Tradycja zaplanowano na godz. 19.30. Na scenie głównej pod Zamkiem wystąpią dwie intrygujące formacje. Light in Babylon łączny różne narodowości i kultury. Wokalistka, autorka tekstów Michal Elia Kamal jest Izraelką z pochodzeniem irańskim, Metehan Çiftçi grający na santurze pochodzi z Turcji, a gitarzysta Julien Demarque jest Francuzem.

Z kolei Fanfara Station to trio, które łączy w sobie energię orkiestry dętej, elektroniki, perkusji i północnoafrykańskiego śpiewu. Muzyka elektroniczna, instrumenty dęte i północnoafrykańska sekcja rytmiczna stworzą niezwykłą mieszankę.

Podobnie jak w poprzednich latach festiwalowi będą towarzyszyć różnorodne wystawy i instalacje. Tradycyjnie w Bramie Krakowskiej zawiśnie pająk, tym razem zaprojektowany przez Ewelinę Kruszyńską. Ciekawe ekspozycje będzie można znaleźć również w Galerii Gardzienice oraz Zaułku Hartwigów.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych - spektakli i zabaw na Podwórku Re:tradycji. Z myślą o maluchach organizatorzy szykują spektakle oraz specjalną przestrzeń dla całych rodzin, czyli podwórko Re:tradycji. Tam będzie można pograć w różnorodne gry i odkrywać tradycyjne zabawy.

Stałym punktem programu są również warsztaty rzemieślnicze. W tym roku organizatorzy przygotowali bardzo szeroką ofertę. Uczestnicy będą mieli okazję m.in. wykonać biżuterię z koralików i słomy, poznać podstawy tworzenia koronki frywolitkowej oraz zrobić oryginalne dekoracje z bibuły.

Program:

Piątek (19.08)

Cały dzień | Wystawa | Ukraina i Ukraińcy | Narodowe Centrum Kultury Ludowej – Muzeum Ivana Honchara, Kijów | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Instalacja artystyczna - pająk | Ewelina Kruszyńska | Brama Krakowska

Cały dzień | Letnia Szkoła Tradycji - biżuteria | ZAPISY na retradycja.eu

11:00 - 17:00 | Wystawa | UKRAINIAN NAÏVE. IVAN PRYKHODKO | Galeria Gardzienice, Grodzka 5a

18:00 - 19:00 | Spektakl dla dzieci | Dawne zabawki ludowe w Polsce | Kapela Odloty | PL, PJM

20:00 - 21:30 | Koncert re:tradycja | Scena Festiwalu, Błonia pod Zamkiem

21:30 - 22:30 | Koncert | US Orchestra | Scena Festiwalu | Błonia pod Zamkiem w Lublinie

Sobota ( 20.08)

Cały dzień | Wystawa | Ukraina i Ukraińcy | Narodowe Centrum Kultury Ludowej – Muzeum Ivana Honchara, Kijów | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Instalacja artystyczna - pająk | Ewelina Kruszyńska | Brama Krakowska

Cały dzień | Letnia Szkoła Tradycji - biżuteria | ZAPISY na retradycja.eu

11:00 - 17:00 | Wystawa | UKRAINIAN NAÏVE. IVAN PRYKHODKO | Galeria Gardzienice, Grodzka 5a

11:00 - 18:00 | Jarmark Jagielloński | Stare Miasto w Lublinie | POL, UKR

11:00 - 18:00 | Podwórko Re:tradycji | Błonia pod Zamkiem | POL, UKR

18:00 - 19:00 | Spektakl dla dzieci | Igraszki z Dropsem | Wędrowny Teatr Lalek MAŁE MI | Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – patio | PL, PJM

18:00 - 20:00 | Kino Re:tradycji / Spotkanie | Ukraina – czy pożegnanie z tradycją? Pokaz dokumentacji filmowej z badań terenowych w Ukrainie | Andrzej Bieńkowski| Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

19:30 - 22:00 | Koncerty | Zawierucha [POL]; Pauanne [FIN] | Scena Festiwalu, Błoniach pod Zamkiem

22:30 | Potańcówka | Scena Festiwalu, Błonia pod Zamkiem

Niedziela (21.08)

Cały dzień | Wystawa | Ukraina i Ukraińcy | Narodowe Centrum Kultury Ludowej – Muzeum Ivana Honchara, Kijów | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Instalacja artystyczna - pająk | Ewelina Kruszyńska | Brama Krakowska

Cały dzień | Letnia Szkoła Tradycji - biżuteria | ZAPISY na retradycja.eu

10:00 - 18:00 | Jarmark Jagielloński | Stare Miasto

11:00 - 18:00 | Podwórko Re:tradycji | Błonia pod Zamkiem | POL, UKR

11:00 - 17:00 | Wystawa | UKRAINIAN NAÏVE. IVAN PRYKHODKO | Galeria Gardzienice, Grodzka 5a

14:00 - 15:00 | Koncert | Ævestaden [NOR/SWE] | Bazylika Oo. Dominikanów, Złota 9

15:00 | Wydarzenie towarzyszące | Muzyczna podróż przez pokolenia - Joszko Broda | Wieża Trynitarska

16:00 - 17:00 | Spektakl | O Kogutku, co umiał działać do skutku | Teatr Echa | dzieci 3–9 lat | PL / UKR

18:00 - 19:25 | Kino Re:tradycji | Ivan’s Land (Ziemia Iwana) | Scenariusz, reżyseria, kamera – Andrii Lysetskyi

20:30 - 22:00 | Koncerty | Light in Babylon [TR/FR/IL]; Fanfara Station [IT/TN/USA] | Scena Festiwalu, Błonia pod Zamkiem