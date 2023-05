Laureatka Grammy w Lublinie. KODY 2023

Organizowane przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" KODY to jeden z najważniejszych muzycznych festiwali na kulturalnej mapie Lublina. W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią znakomici artyści z Pakistanu, Francji czy Norwegii. Już od 15 lat festiwal łączy tradycję z nowoczesnością i szuka wspólnej problematyki pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi.



- Na 15. Festiwalu KODY wątki polskie i polskiego sąsiedztwa przeplatają się z wątkami wręcz antypodycznymi – pakistańskie, irańskie czy norweskie. W ten sposób Festiwal nie pielęgnuje politycznych podziałów, ale je przełamuje – służy społecznemu i kulturowemu zrozumieniu, dialogowaniu i łączeniu - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



Tegoroczne KODY zostaną zainaugurowane 24 maja o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12). Festiwal zacznie się od mocnego uderzenia, bo jako pierwsza wystąpi laureatka nagrody Grammy 2022 - Arooj Aftab z Pakistanu. To będzie jej jedyny koncert w Polsce. Artystka z towarzyszeniem muzyków Shahzada Ismailya oraz Vijaya Iyera będzie promować najnowszy krążek "Love In Exile". Obowiązuję bilety dostępne w kasie CK oraz na [www.bilety24.pl], w cenie od 70 do 90 zł.



Środowy koncert będzie jedynym płatnym wydarzeniem tegorocznego festiwalu. Wszystkie pozostałe wydarzenia odbędą się już w Klasztorze OO. Dominikanów przy ul. Złotej i będą darmowe, choć na część z nich obowiązywać będą bezpłatne wejściówki dostępne na platformie evenea.pl.



W programie KODÓW znalazły się także takie koncerty jak "Iran - Tradycja i Awangarda", z udziałem międzynarodowego składu muzyków, występ kompozytora Jerome Noetingera, czy solowy występ Audrey Chen.



- Artyści zaproszeni na festiwal, z wykorzystaniem charakterystycznych dla siebie środków wyrazu, opowiedzą o miłości na wygnaniu; o rozstaniu z Ukochanym ; przedstawią spuściznę irańskich legend, pieśni i poezji; zamanifestują przeciwko wojnie ; będą przekraczać granice dźwięku i własnej ekspresji; zaprezentują bogactwo ornamentyki muzycznej kultury północy oraz pochylą się nad tajemnicą śmierci - wymieniają organizatorzy.



Jedną z dodatkowych atrakcji festiwalu będzie wystawa "KODY: 15L" prezentująca fotografie oraz plakaty dokumentujące poprzednie edycje inicjatywy (26 maja, godz. 19). Stałym elementem projektu jest także Noc Tańca, którą poprowadzi ukraińskie trio US Orchestra (26 maja, godz. 20).



Na finał kodów, 28 maja o godz. 17, odbędzie się duży koncert zespołu BIT20 Ensemble pod batutą Ingara Bergby'ego i uczestnictwem solistki Berit Opheim. Artyści wykonają dwie premierowe kompozycje: "Terskelsongar" napisana przez Ørjana Matre i suitę "Løp, Lokk og Linjer" Lasse Thoresena.



BIT20 Ensemble to wielokrotnie nagradzana orkiestra sinfonietta z siedzibą w Bergen w Norwegii, która została założona w 1989 roku. BIT20 Ensemble wykonuje szeroki repertuar muzyki współczesnej.



PROGRAM:



24 maja:

- 19.00 - Arooj AFTAB + Vijay IYER + Shahzad ISMAILY – LOVE IN EXILE / premiera polska (Centrum Kultury w Lublinie). Bilety: 90 PLN / 70 PLN.



25 maja:

- 19.00 - IRAN – TRADYCJA I AWANGARDA / premiera programu (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.

- 21.00 - KRÓLÓWCZANA SMUGA – SPORT PATRIOTYZM MILITARIA (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.



26 maja:

- 16.00 - WARSZTATY TAŃCA tradycyjnego z US Orchestra (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.

- 19.00 - KODY: 15L – wernisaż (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.

- 20.00 - NOC TAŃCA: US ORCHESTRA (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.



27 maja:

- 19.00 - Jérôme NOETINGER – Feedback: feeding oneself and sharing this meal with others (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.

- 21.00 - Audrey CHEN SOLO (hyper-extensions for voice and analog electronics) (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.



28 maja:

- 17.00 - Ørjan MATRE – Terskelsongar / premiera polska (Klasztor OO. Dominikanów). Wstęp wolny.