Lublin Jazz Festiwal już po raz 13 (Program)

Długo wyczekiwana, pierwsza po przerwie spowodowanej pandemią, edycja popularnego lubelskiego festiwalu rozpocznie się 11 lipca i potrwa przez cały tydzień aż do niedzieli - 17 lipca. Codziennie będzie można liczyć na solidną dawkę dobrej muzyki z pogranicza jazzu, ale nie zabraknie też dodatkowych, różnorodnych atrakcji.

Na scenie w Wirydarzu Centrum Kultury pojawią się wybitni artyści z kraju i za granicy. Jedną z gwiazd festiwalu będzie legenda rodzimej sceny - Stanisław Soyka, który w Lublinie wystąpi w kwartecie już 14 lipca o godz. 20.

Niewątpliwą gratką będzie również występ jednego z najbardziej uznanych amerykańskich saksofonistów czyli Steve'a Colemana. Artysta wraz z zespołem Five Elements zagra 16 lipca o godz. 20.30.

Nie zabraknie także innych zagranicznych akcentów, żeby przywołać choćby eklektyczną grupę DZ’OB z Ukrainy, która łączy tradycję muzyki klasycznej ze współczesną elektroniką, czy znakomity duet perkusyjno-basowy - Hamid Drake i William Parker.

Scenę z polskimi i zagranicznymi gwiazdami szeroko pojętego jazzu dzielić będą artyści lokalni. Na inaugurację festiwalu, 11 lipca o godz. 20, odbędzie się koncert zespołu Testudo. Formacja powstała w 2020 roku w Lublinie i gra muzykę łączącą elektronikę, folklor i free-jazz. Lubelskim akcentem będzie również zaplanowany na 12 lipca o godz. 20 koncert grupy Ronnie N prezentującej autorskie utwory oraz covery.

Festiwalowa środa, 13 lipca, przebiegnie pod znakiem konkursu talentów JAZZiNSPIRACJE, w którym biorą udział młodzi artyści. Nagrodą w rywalizacji jest możliwość nagrania debiutanckiego albumu. Ten wydała właśnie ubiegłoroczna laureatka - Aga Gruczek. Premiera jej płyty zatytułowanej "Awakening" nastąpi 14 lipca o godz. 19.

Koncertom towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia m.in.: jam session, wystawa plakatów festiwalowych oraz muzyczno-gastronomiczne spotkania Jazz dobry!

Bilety i karnety całodniowe dostępne online oraz w kasie Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury.

PROGRAM:

11 lipca / poniedziałek

godz. 20:00 – Testudo (PL) / lubelska premiera / Wirydarz / wstęp wolny

12 lipca / wtorek

godz. 20:00 – Ronnie N (PL) / lubelska premiera / Wirydarz / wstęp wolny

13 lipca / środa

godz. 19:00 – JAZZiNSPIRACJE KONKURS / Wirydarz / wstęp wolny

14 lipca / czwartek

godz. 19:00 – Aga Gruczek Trio (PL) / premiera płyty / Wirydarz / wstęp wolny

godz. 20:00 – Stanisław Soyka Kwartet (PL) / Wirydarz / 70/80 zł

15 lipca / piątek

godz. 19:00 – Jazz Forum Talents (PL) / Wirydarz / 40/50 zł

godz. 20:30 – DZ’OB (UA) / Wirydarz / 40/50 zł

godz. 22:00 – Jam session / Wirydarz / wstęp wolny

16 lipca / sobota

godz. 11:00-13:00 – Jazz dobry! – muzyczny brunch na świeżym powietrzu / Wirydarz / wstęp wolny

godz. 19:00 – Moon Hoax (PL) / Wirydarz / 30/40 zł

godz. 20:30 – Steve Coleman and Five Elements (US) / Wirydarz / 60/70 zł

godz. 22:00 – Niedźwiedź w lesie / Wirydarz / wstęp wolny

17 lipca / niedziela

godz. 11:00-13:00 – Jazz dobry! – muzyczny brunch na świeżym powietrzu / Wirydarz / wstęp wolny

godz. 19:00 – William Parker / Hamid Drake / John Dikeman / Luís Vicente (US/PT) / premiera / Wirydarz / 50/60 zł

godz. 20:30 – SimsaFünf (AT) / Wirydarz / 30/40 zł