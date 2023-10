Młodzi zaśpiewają w Poniatowej. Nadchodzi festiwal "Lubelski Talent"

Konkurs dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat w tym roku wzbudził spore zainteresowanie. Dobiegł już końca pierwszy etap festiwalu, w ramach którego jury przyglądało się zgłoszeniom uczestników z całej Polski. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się aż 29 młodych wykonawców.



- Staraliśmy się, aby w koncercie finałowym konkursu pojawiło się jak najwięcej piosenek promujących artystów z Lubelszczyzny. Usłyszymy piosenki znane i lubiane np. "Taki cud i miód" z repertuaru Danuty Błażejczyk, "Malinowy Król" wielki przebój Urszuli, przeboje zespołu Bajm "Piechotą do lata", "Rzeka marzeń", czy piosenki z repertuaru Ani Dąbrowskiej i wiele innych wspaniałych utworów - wymienia Joanna Kawałek, pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny festiwalu.



Organizowany przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej festiwal "Lubelski Talent 2023" odbędzie się już w najbliższą niedzielę. W godz. 12-15 w sali Kina Czyn przeprowadzone zostaną finałowe przesłuchania. Nowością podczas tegorocznej odsłony wydarzenia będzie występ zespołu festiwalowego, który będzie towarzyszył solistom kategorii II i III. twory na zespól aranżuje muzyk i kompozytor Patryk Czyżewski



Z kolei na godz. 17 zaplanowano koncert laureatów, podczas którego najlepsi uczestnicy festiwalu zaprezentują się przed szeroką publicznością. Całość zwieńczy recital Danuty Błażejczyk, która w 1985 roku podbiła festiwal w Opolu utworem "Taki cud i miód".



Wstęp na koncert finałowy jest bezpłatny.