Noc Kultury 2024: Neurony Miasta ożywią Lublin

Noc Kultury to kilkaset bezpłatnych wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina.

– Koncerty, instalacje świetlne, spektakle, pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych, wymykających się definicjom. Uczestnicy i uczestniczki mogą przeżyć kumulację doświadczeń i przygód spakowanych w pakiet siedmiu godzin. Tylko od nich zależy, czy to będzie noc szalonych koncertów i spektakli, czy kameralnych spotkań literackich. Noc Kultury, poprzez instalacje w przestrzeni publicznej, zmienia całe ulice nie do poznania: to czas, kiedy można wąchać bramy, głaskać kudłate ściany, zaglądać przez dziurkę od klucza do fantastycznych światów – zachęcają organizatorzy wydarzenia.