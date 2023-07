Ponownie będzie można wyruszyć "Śladami Singera". W tym roku aż w 14 miejscowościach Lubelszczyzny

Lubartów, Łęczna, Krasnystaw, Bychawa, Szczebrzeszyn, Piaski, Kraśnik, Goraj, Biłgoraj, Janów Lubelski, Krasnobród, Stary Dzików, Józefów, Lublin - to przystanki na tegorocznej mapie festiwalu, który potrwa do 29 lipca. Organizowane już po raz 13. przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN wydarzenie w tym roku odbędzie się w ramach programu Przestrzenie Sztuki 2023.



Letni festiwal już od kilkunastu lat wędruje od miasta do miasta, przywołując pamięć o XX-wiecznym nobliście Izaaku Baszewisie Singerze, autorze słynnego "Sztukmistrza z Lublina", którego główny bohater - Jasza Mazur, podróżował od miasta do miasta wozem przypominającym cygański tabor. Do tej postaci właśnie odwołuje się dzisiejszy festiwal promujący kulturę, ale też edukujący i skłaniający do refleksji. Artyści odwiedzają miasta i miasteczka regionu, w których bywali bohaterowie Singera i w których przed laty tętniło żydowskie życie.



- Wszystkie biorące udział w festiwalu miejscowości występują w opowiadaniach Singera. Wybrał je jako miejsce życia bohaterów swoich opowiadań, a my podążamy tym szlakiem - podkreślają organizatorzy.



W każdej z miejscowości prezentowany będzie film dokumentalny Jolanty Dylewskiej "Po-lin. Okruchy pamięci". Oparta na materiałach archiwalnych produkcja ukazuje losy Żydów, którzy wyemigrowali do USA, a po latach przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych.



W programie festiwalu znajdzie się także monodram "Zapomniane opowieści rabinów i cadyków" w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego. Sztuka bazuje na legendach, podaniach i dokumentach związanych z przedstawicielami żydowskiego życia religijnego w dawnej Polsce. - To storytelling w czystej postaci, wzbogacony o śpiewane na żywo niguny - zapowiadają twórcy festiwalu.



Kolejną festiwalową propozycją będzie wyjątkowy plenerowy spektakl "Przyjaciele Sztukmistrza 2023" w wykonaniu artystów z Włoch, Grecji, USA, Szwecji, Peru, Czech, Niemiec i Polski. Tą międzynarodową mieszanką zaopiekował się Arkadiusz Ziętka. W spektaklu nie zabraknie muzyki, cyrku, tańca a nawet beat boxu.



- Festiwal "Śladami Singera" jest jednocześnie przedsięwzięciem i regionalnym i uniwersalnym na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, turystyki i edukacji. Przedsięwzięciem możliwym tylko tutaj, ze względu na okoliczności powołania go do życia - mówią pomysłodawcy inicjatywy.



Ostatnim przystankiem na mapie festiwalu będzie Lublin. 29 lipca zespół artystów zaprezentuje finałowy spektakl "Przyjaciół Sztukmistrza 2023" w ramach tegorocznej edycji Carnavalu Sztukmistrzów.



Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Teatru NN.



Trasa festiwalu:



15-16 lipca: Lubartów

16-17 lipca: Łęczna

17-18 lipca: Krasnystaw

18-19 lipca: Bychawa

19-20 lipca: Szczebrzeszyn

20-21 lipca: Piaski

21-22 lipca: Kraśnik

22-23 lipca: Goraj

23-24 lipca: Biłgoraj

24-25 lipca: Janów Lubelski

25-26 lipca: Krasnobród

26-27 lipca: Stary Dzików

27-28 lipca: Józefów

29 lipca: Lublin