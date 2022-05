"Przystanek Talentowo" w Nałęczowie

To już czwarta edycja wydarzenia dedykowanego osobom z niepełnoprawnością intelektualną, którego celem jest stworzenie przestrzeni artystycznej dla ludzi, którzy na co dzień nie mają możliwości pokazania swoich umiejętności, pasji, talentów. To również szansa na integrację oraz odkrywanie środowiska społecznego i artystycznego.



25 maja na scenie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury wystąpią wokaliści oraz zespoły teatralne i taneczne. W wydarzeniu udział wezmą dzieci i młodzież z województwa lubelskiego.



- Każdy, kto ceni piękną sztukę oraz dobrą zabawę może przyjść, zająć miejsce na widowni i przeżyć razem z Artystami Wiosenne Konfrontacje Artystyczne - zapraszają organizatorzy.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.