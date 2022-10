Startuje Festiwal Sztuki Kobiet "Demakijaż". Spektakle, filmy i spotkania w Galerii Labirynt

Zmieni się nie tylko miejsce, ale i formuła festiwalu. – Chcemy jeszcze mocniej przyjrzeć się kooperacji pomiędzy dziedzinami kultury oraz sposobom w jaki sztuka wywołuje zmianę społeczną – dodają inicjatorzy projektu, który od kilku lat cieszy się w Lublinie sporą popularnością.



Nie tylko kino, jak dotychczas, będzie głównym elementem festiwalu, lecz sztuka rozumiana szerzej. Niezmienna pozostanie idea projektu, czyli doświadczenie kobiecości. W tym roku hasłem przewodnim będzie "Troska", a organizatorzy będą chcieli zastanowić się wspólnie z odbiorcami nad znaczeniem współdziałania, solidarności, opieki, relacyjności w tworzeniu narracji o otaczającej nas rzeczywistości.



Festiwal startuje w środę, 26 października. Na inaugurację organizatorzy zaproponują spektakl pt. "Powiem i zobaczę, co się stanie" w wykonaniu Teatru Poliż. To wydarzenie zaplanowano na godz. 19, a tuż po nim nastąpi spotkanie pod tytułem: "Dlaczego troska może być odpowiedzią, nawet jeśli jeszcze nie znamy pytania?".



W programie festiwalu, który potrwa do niedzieli, 30 października, znajdzie się wiele różnorodnych wydarzeń. Nie zabraknie ciekawych warsztatów tematycznych, m.in. specjalna propozycja dla mam i córek, będą z zaproszonymi gośćmi, promocje książek i debaty. Coś dla siebie znajdą również melomani.



Wciąż ważną rolę w programie festiwalu odegra kino. Powróci tradycyjny konkurs "Let's Start the Revolution". Część z projekcji odbędzie się w salonie fryzjerskim Syrena (ul. Wyszyńskiego 4/1). W programie znajdzie się ok. 50 filmów krótkometrażowych zebranych w 6 blokach konkursowych.



Tradycyjnie będzie można zobaczyć także ciekawe filmy pełnometrażowe, m.in. "Mała mama" w reżyserii Celine Sciammy czy "Sweethart" Marleya Morrisona. Filmem zamknięcia, którego pokaz zaplanowano na 30 października o godz. 21, będzie głośne "Klondkie", ukazując losy pary spodziewającej się dziecka na tle rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 roku. Film został nagrodzony m.in. na Festiwalu Sundance i w Berlinie. Seanse pełnometrażowych produkcji będą się odbywały w Galerii Labirynt.



Szczegółowy program festiwalu:



Środa, 26 października:

- godz. 19 - SPEKTAKL OTWARCIA (PJM) - "Powiem i zobaczę, co się stanie" -TERAZ POLIŻ - Galeria Labirynt

- godz. 20 - SPOTKANIE (PJM) - "Dlaczego troska może być odpowiedzią, nawet jeśli jeszcze nie znamy pytania?" - Galeria Labirynt

- godz. 20.30 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY I - Galeria Labirynt



Czwartek, 27 października:

- godz. 17 - SPOTKANIE + PREMIERA KSIĄŻKI (PJM) - Selja Ahava, "Kobieta, która kochała owady" - Galeria Labirynt

- godz. 18 - ERNISAŻ WYSTAWY (PJM) - "Mania", Olga Winiarczyk - Galeria Labirynt

- godz. 19 - FILM + KRÓTKI METRAŻ- "Maya Angelou and Still I Rise", "booops" - Galeria Labirynt

- godz. 20.30 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY II - Salon Syrena

- godz. 21 - SPOTKANIE (PJM) - "Dlaczego w klatce śpiewa ptak?" - Galeria Labirynt



Piątek, 28 października:

- godz. 16.30 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY III - Galeria Labirynt

- godz. 18 - FILM + SPOTKANIE (PJM) - "Wróć do mnie" - Galeria Labirynt

- godz. 19.30 - FILM (AUDIODESKRYPCJA + PJM) = "Because of My Body" - Galeria Labirynt

- godz. 21 - SPOTKANIE PO FILMIE (PJM) - Galeria Labirynt

- godz. 22.30 - KONCERT - SUSK + slotkakotka123 - Galeria Labirynt

- godz. 23.30 - AFTERPARTY - slotkakotka123 - Galeria Labirynt



Sobota, 29 października:

- godz. 11 - WARSZTAT Z FAIRY TILES by Ania Link Ceramika - "Self-care w Cudach – struktury i faktury" - CUDA Studio, Bukowa 15

- godz. 13 - WARSZTAT - Niebinarna przyszłość zabawek erotycznych - Galeria Labirynt

- godz. 15 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY IV - Galeria Labirynt

- godz. 17 - SPOTKANIE + PREMIERA KSIĄŻKI (PJM) - "Dzienniki raka" Audre Lorde - Galeria Labirynt

- godz. 18 - FILM - "Simona" - Galeria Labirynt

- godz. 20 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY V - Galeria Labirynt

- godz. 22.30 - KONCERT - Brudne Czyny + Szklane Oczy - Galeria Labirynt

- godz. 00.00 - AFTERPARTY - Simona Kozi Drag - Galeria Labirynt



Niedziela, 30 października:

- godz. 13 - FILM + KRÓTKIE METRAŻE - "Mała mama", "Little Moko", "Black Doll" - Galeria Labirynt

- godz. 15 - WARSZTAT (PJM) - "To było w czasach, gdy nasze matki były dziewczynkami" - Galeria Labirynt

- godz. 17 - FILM + KRÓTKI METRAŻ - "Sweetheart", "Out of Many" - Galeria Labirynt

- godz. 19 - KONKURS LET’S START THE REVOLUTION, BLOK KRÓTKICH METRAŻY VI - Galeria Labirynt

- godz. 19 - SPOTKANIE - "Poetki na czasy wojny" - Galeria Labirynt

- godz. 20 - FILM ZAMKNIĘCIA + OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU LSTR - "Klondike" - Galeria Labirynt