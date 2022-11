W piątek startuje StarFest w Lublinie. Influencerzy, youtuberzy, cosplayerzy i pisarze

To będą trzy dni fantastycznych wrażeń. W bogatym programie organizowanego w dniach 4-6 listopada wydarzenia znalazły się setki różnorodnych atrakcji: spotkania z twórcami, konkurs cosplay, prelekcje, warsztaty, koncerty, projekcje filmowe i wiele więcej.



Nowy festiwal, stara ekipa



Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest tworzą ludzie, którzy przed pandemią organizowali popularny Falkon – konwent, przez który co roku przewijało się tysiące odbiorców z całego kraju. Nie znaczy to jednak, że ten drugi już nie wróci. Organizatorzy widzieliby Falkon jako imprezę o zasięgu międzynarodowym, natomiast StarFest będzie gościł gwiazdy z Polski, z mocnym akcentem na influencerów i youtuberów.



Twórcy i autografy



Organizatorzy wyraźnie postawią na Internet i nowe technologie, stąd u boku pisarzy będzie można spotkać także na przykład popularyzatorów nauki na co dzień działających w przestrzeni YouTube. Wśród tego typu influencerów znajdą się chociażby Dawid Myśliwiec z kanału "Naukowy Bełkot" czy Szymon Pękala, twórca kanału "Wojna Idei".



Wielbiciele literatury docenią możliwość ponownego spotkania ze stałymi bywalcami poprzednich odbywających się w Lublinie konwentów: Agnieszki Hałas, Andrzeja Pilipiuka czy Jacka Komudy, ale na StarFest przyjadą także przedstawiciele innych nurtów literatury, jak chociażby Łukasz Orbitowski czy Przemysław Kossakowski.



Wśród gwiazd festiwalu będą też m.in. członkowie Grupy Filmowej Darwin, iluzjonista Michał Skubida, piosenkarka znana ze ścieżki dźwiękowej do gry "Wiedźmin III - Dziki Gon" Joanna Lacher, twórca komiksów Hubert Ronek, a także autorka realizacji wizualnych Karolina Włodek.



Wszystkich gości będzie można posłuchać w czasie spotkań autorskich i porozmawiać z nimi w czasie dyżurów z autografami.



Różne oblicza fantastyki



Ważną rolę w programie festiwalu odegrają prelekcje tematyczne i wykłady dotyczące szeroko pojętej fantastyki. Będzie można na przykład dowiedzieć się co nieco na temat niezwykle popularnej w ostatnich miesiącach sztuki tworzonej przez Sztuczną Inteligencję. Prowadzący, Maks Kulicki, będzie pytał o przyszłość sztuki i artystów. Z kolei Tomasz Syta poruszy temat muzyki poważnej w mandze i anime. Wątki polityczne i ideowe w popkulturze przywoła wspomniany Szymon Pękala znany z kanału YouTube "Wojna Idei". Nie zabraknie z pewnością różnorodnych spojrzeń na najgłośniejsze w ostatnim czasie przykłady fantastyki w popkulturze, takie jak serial Amazona "Pierścienie władzy".



StarFest to także gry wideo i planszowe, czyli segment cieszący się bardzo dużą popularnością i który wystartuje jako pierwszy podczas festiwalu, bo już na inaugurację w piątek o godz. 15. Gry planszowe, fabularne, karciane, gry komputerowe oraz konsolowe, a także sesje RPG. Chętni będą mogli zagrać z przyjaciółmi lub wziąć udział w turniejach z atrakcyjnymi nagrodami. Spróbować swoich sił będą mogli nawet ci, którzy na co dzień nie mają do czynienia na przykład z planszówkami, bo tradycyjnie dostępni będą wolontariusze, którzy wytłumaczą zasady i wprowadzą w rozgrywkę.



Ponadto w ramach festiwalu odbywać się będą filmowe quizy, powróci m.in. znany z Falkonu konkurs organizowany przez Marcina Andrysa. Nie zabraknie różnorodnych pokazów: od żonglerki i fireshow po tańce dawne i współczesne a nawet sztuki walk. W ramach strefy warsztatowej będzie można wziąć udział m.in. w zajęciach kaligrafii, szermierki, szycia strojów czy przygotowywania makiet. Będzie też coś dla maluchów, czyli gry i zabawy edukacyjne oraz strefa zabawek.



Darth Vader, Harley Quinn a może Wiedźmin?



Nie ma fantastycznego konwentu bez cosplayerów. Na podobnych imprezach na całym świecie można spotkać bohaterów znanych z popkultury: gier wideo, komiksów, filmów czy mang. Nikogo nie dziwi więc, że między stoiskami i atrakcjami krążą barwne postaci: od rodzimego Wiedźmina, przez najróżniejsze warianty Jokera po bohaterów z "Gwiezdnych Wojen". Każdy chętny może odwiedzić Targi Lublin "w skórze" swojego idola. Niektórzy przygotowują swoją stylizację z niezwykłą dbałością, nie szczędząc budżetu na materiały oraz czasu na przygotowania. Najlepsi będą mogli wziąć udział w tradycyjnym już konkursie cosplay i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Występy oceni jury złożone z cosplayerów, którzy mają doświadczenie ze strojami różnego typu, zarówno szytymi, jak i wykonanymi z termoplastów lub na bazie makijażu.



Bilety



Wejściówki i karnety na StarFest można nabywać online na platformie tobilet.pl oraz w festiwalowej kasie w czasie wydarzenia. Ceny wahają się od 30 zł do 100 zł na poszczególne dni (najdroższa wejściówka w cenie 100 zł obowiązuje na sobotę). Karnet na cały festiwal to koszt 120 zł.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej organizatora TUTAJ.