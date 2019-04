Inne Brzmienia 2019: The Herbaliser, Wrekmeister Harmonies i Shalosh

The Herbaliser, Wrekmeister Harmonies, Shalosh oraz We Will Fail to kolejne gwiazdy tegorocznych Innych Brzmień. Festiwal od lat organizowany w Lublinie to jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce. Celem organizowanej w ramach projektu Wschód Kultury imprezy jest umożliwienie odbiorcom spotkania z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych.



- To tu gwiazdy światowej alternatywy dzielą scenę z młodymi talentami zza naszej wschodniej granicy, a mistrzowie i prekursorzy kluczowych dla rozwoju muzyki gatunków spotykają się z pionierami nowych nisz i poszukiwaczami oryginalnych brzmień - zachwalają festiwal organizatorzy.

The Herbaliser to formacja założona w latach 90. w Londynie przez dwóch producentów i muzyków – Olliego Teeba i Jake'a Wherry'ego, którzy w tym projekcie dokonali zgrabnej instrumentalnej fuzji jazzu, hip-hopu, funky oraz szeregu innych inspiracji. W Lublinie zespół wystąpi w dużym, 9-osobowym, koncertowym składzie i będzie jedną z głównych gwiazd najbliższej edycji festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia.



Z Chicago do Lublina przyjedzie projekt Wrekmeister Harmonies. Nazwa grupy wywodzi się wprost od pamiętnego filmu węgierskiego reżysera Béli Tarra. Duet oscyluje wokół ciężkich brzmień post-rockowych, doom metalowych, noise'u, muzyki minimalistycznej czy też drone.



Shalosh to z kolei izraelska formacja jazzowa. Trio wykorzystuje klasyczne jazzowe instrumentarium, czyli piano, kontrabas i bębny, jednak ich muzyczne wycieczki wychodzą daleko poza standardowe ramy gatunku. Pozostając w jazzowej konwencji, Shalosh sięga bowiem skutecznie po brzmienia afrykańskie oraz bliskowschodnie.



Kolejną gwiazdą Innych Brzmień będzie We Will Fail, czyli Aleksandra Grünholz, czołowa przedstawicielka polskiej elektroniki. Jej najnowsza płyta „Dancing” zbiera znakomite recenzje, a sama artystka w szybkim tempie zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników.



Shalosh i Wrekmeister Harmonies wystąpią w Lublinie w niedzielę 30 czerwca, natomiast The Herbaliser i We Will Fail w piątek, 28 czerwca 2019. Koncerty odbędą się na Błoniach pod Zamkiem.



Wcześniej ogłoszono również występy takich artystów, jak: Ministry, Brain Damage, Alexander Hacke & Danielle de Picciotto, Dezerter, AK/DK. Organizatorzy nie powiedzieli jednak jeszcze ostatniego słowa. Wkrótce poznamy kolejnych artystów, którzy przyjadą do Lublina.



Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia jest bezpłatny.

Aktualny line-up:

27 czerwca:

Alexander Hacke & Danielle de Picciotto

Brain Damage



28 czerwca:

We Will Fail



29 czerwca:

Dezerter

MINISTRY



30 czerwca:

Shalosh

Wrekmeister Harmonies

AK/DK