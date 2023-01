WTOOPA - Ogólnopolskie Spotkania Teatralne startują w czwartek

WTOOPA to zapoczątkowany w 2013 roku przegląd teatrów, który nie ma formuły konkursowej. Celem inicjatywy jest rozwijanie u młodych ludzi ich pasji, jaką jest teatr. Poszczególne edycje wydarzenia odbywają się w różnych miastach, m.in. w Zduńskiej Woli czy Krakowie. XX odsłona projektu zawita do Lublina (ostatnio nasze miasto gościło inicjatywę w 2019 roku).



- WTOOPA ma być czasem pracy i radości dla wszystkich, którzy teatr kochają i bez którego ich życie byłoby uboższe - zachęcają organizatorzy.



Lubelscy widzowie będą mogli zobaczyć aż 14 spektakli grup i teatrów z całej Polski: Lublina, Zduńskiej Woli, Łodzi, Maszewa, Świdnika, Pawłowic, Zabrza i Wołomina. Spektaklom będą towarzyszyć dyskusje i warsztaty teatralne przeznaczone dla osób występujących podczas przeglądu.



Wstęp na wszystkie spektakle jest darmowy.



Program:



19 stycznia:



16.30 – Kiedy wyjdziesz za mąż? – Joanna Podlodowska i Martyna Sabak (Lublin)

18.00 – Obudź się i poczuj smak kawy – Teatr „Face To Face” (Zduńska Wola)

19.00 – Amulet, czyli (zła) wiara – Teatr „Bez didaskaliów” (Lublin)





20 stycznia:



14.45 - Pamiętnik pisany w ciemności - Teatr "Yeta" (Łódź)

15.55 – Zabawa w teatr – Teatr Młodzieżowy „Inwencja” (Lublin)

17.20 – Jestem (?) – Grupa Młodzieżowa Teatru „Krzyk” (Maszewo)

18.15 – Ja, Diabeł – Teatr Młodzieżowy „Inwencja” (Lublin)

19.15 – Czy warto…? – Karol Mazurek (Świdnik)

20.25 – Chcemy być sobą – Grupa musicalowa „eM” (Pawłowice)



21 stycznia:



14.45 – Pod kolor – Teatr „Off-Road” (Zabrze)

16.15 – Bilecik miłosny – Teatr „Tym RAZEM” (Wołomin)

17.45 – Hej, Ty! – Teatr „Krzyk” (Maszewo)

18.50 – Epitimia – Teatr „Yeta” (Łódź)

20.20 – Ahmed – Teatr „Nieoetykietkowani” (Zabrze)