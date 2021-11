Za nami Muzyczne Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku

W dniach 22 i 23 listopada po raz pierwszy na profesjonalnej scenie Teatru Muzycznego w Lublinie odbyły się 24. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku Marzenia/Relacje. Muzyczne spotkania artystów z niepełnosprawnościami stanowią integralną część całorocznego cyklu imprez artystycznych organizowanych w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku.



Festiwal to muzyczne spotkanie artystów z niepełnosprawnościami, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, będący okazją do wspólnego muzykowania, śpiewania i spontanicznej twórczości. Organizatorzy zapraszają do zadbania o relacje oraz doświadczania bycia razem.



- Tegoroczne Spotkania z Piosenką cechowała duża różnorodność, wysoki poziom artystyczny i autentyczna radość bycia razem. Występy artystów z niepełnosprawnościami w profesjonalnej przestrzeni Teatru Muzycznego to mały krok w kierunku budowania społeczeństwa inkluzywnego, otwartego dla wszystkich. Potrzeba nam ciągle zmiany mentalnej oraz edukacji włączającej, dlatego tak cieszy uczestnictwo przedszkolaków w takich wydarzeniach oraz wspólne doświadczanie różnorodności – mówi Agnieszka Wojnarowska-Śmietana z Fundacji Nieprzetartego Szlaku.



Podczas tegorocznej edycji festiwalu wręczono również odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkom rady konsultantów Nieprzetartego Szlaku: Barbarze Kasprzak i Januszowi Szymańskiemu.



W ciągu dwóch dni na scenie Teatru Muzycznego wystąpią ponad 20 grup i solistów, nie zabrakło też animacji i zabaw na scenie oraz występów gościnnych. Uczestnicy Spotkań z Piosenką – wykonawcy jak i instruktorzy, mogli wziąć udział w warsztatach wokalnych, z ruchu scenicznego i songwritingu. Była też przestrzeń na wspólną integrację i spontaniczne występy.



- Dla organizatorów i wolontariuszy to były bardzo intensywne i pracowite dni, ale uśmiech, radość

uczestników oraz twórcza energia płynąca ze sceny wynagradza wszystko... - opowiadają twórcy wydarzenia.



- Uświadomiłam sobie, jak bardzo tęskniłam za festiwalem na żywo. Po dwóch latach to się udało. Kiedy realnie widzę uśmiechnięte twarze, mogę obserwować jak uczestnicy się rozwijają – tak fizycznie, ale i artystycznie – muzycznie, wokalnie. Na moich oczach wyrastają i dojrzewają razem z nami. To wzruszające doświadczenie – dodaje Karolina Czajka z Fundacji Nieprzetartego Szlaku, główna organizatorka Spotkań z Piosenką.