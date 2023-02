Zamość. Religijnie w kinie. Będą filmy i rekolekcje. Wkrótce 27. Sacrofilm

Krótki wyjazd do Barcelony. Na co zwrócić uwagę podczas organizacji?

Stolica Katalonii – Barcelona to najpopularniejsze wśród turystów miasto w Hiszpanii. Oprócz korzystania z doskonałej pogody, przez większość roku, można tu zwiedzać, bawić się i posmakować lokalnej kuchni. Wystarczy krótki wyjazd, by zakochać się w tym mieście. Jak jednak zorganizować taką podróż, by uniknąć stresu na miejscu? Mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi!