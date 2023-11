Pozdrowienia z Hawany

0 A A

To był huczny początek weekendu! Pełny parkiet, największe muzyczne hity. Tak było na imprezie w El Cubano. Zapraszam Was do obejrzenie krótkiej fotorelacji z klubu.

