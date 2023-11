26. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku - "Opowieści"

Organizowany przez Fundację Nieprzetartego Szlaku festiwal dedykowany jest artystom z niepełnosprawnościami, zarówno amatorom jak i profesjonalistom. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku stanowią okazję do wspólnego muzykowania, śpiewania i spontanicznej twórczości.



W poniedziałek i wtorek, 6-7 listopada, organizatorzy zapraszają do Opery Lubelskiej, na scenie której wystąpią artyści z różnych zakątków kraju, m.in. z Lublina, Wrocławia czy Rzeszowa. Występy będą się odbywać przez dwa dni od godz. 9. Drugi dzień festiwalu zwieńczy zaplanowany na godz. 13 koncert gwiazd. Podczas festiwalu wystąpi finalista "The Voice of Poland" - Konrad Baum z towarzyszeniem zespołu Kultowi.



Trzeci dzień Spotkań z Piosenką odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy Akademia Artystyczna (ul. Nowy Świat 34c). Oprócz występów przed publicznością, uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w warsztatach, dzięki którym z roku na rok poziom występów jest coraz wyższy.



- Przewidzieliśmy trzy tematy, które odpowiadają na potrzeby artystów i pozwalają im jeszcze swobodniej pisać swoją własną opowieść - emisję głosu z Małgorzatą Papiewską, odkrywanie swojego ruchu z Dorotą Skałecką oraz kreowanie obrazu scenicznego z Michałem Stanowskim - wymieniają organizatorzy.



Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu.