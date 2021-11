Bełżyce stolicą tańca towarzyskiego. W weekend Mistrzostwa Polski

Dzięki staraniom Prezesa Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Jerzego Oleszczyńskiego, Mistrzostwa dotarły do Bełżyc. W najbliższą sobotę przez cały dzień tamtejsza hala sportowa będzie areną tanecznej rywalizacji w kilku kategoriach.



- To prawdziwa uczta dla koneserów oraz zwolenników Tańca towarzyskiego – twierdzą inicjatorzy wydarzenia.



Łącznie zgłoszonych i potwierdzonych do udziału zostało 188 par tanecznych w Polsce, wyłonionych droga całorocznych eliminacji. Pary oceniać będzie 10 osobowa Komisja Sędziowska, złożona z wybitnych specjalistów, byłych Mistrzów i utytułowanych trenerów ze Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Krosna oraz z Kijowa.



Jako pierwsi o godz. 10 rozpoczną swoje zmagania juniorzy, następnie o godz. 14 na parkiecie pojawią się seniorzy. Młodzież i dorośli będą rywalizować od godz. 16.



Mistrzostwa Polski wyłonią laureatów w takich tańcach jak Cza-Cza-Cza, Samba, Rumba, Pasodoble i Jive. W turnieju wezmą udział wybitni tancerze o międzynarodowej renomie. Galę finałową tegorocznych Mistrzostw Polski zaplanowano na godz. 19.



Taneczne atrakcje w Bełżycach potrwają cały weekend. Po zakończonych Mistrzostwach Polski, w niedzielę 21 listopada, przyjdzie czas na kolejną rywalizację. O godz. 10 w hali sportowej rozpocznie się turniej "O Puchar Burmistrza Bełżyc".



Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Burmistrza Bełżyc" przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach tanecznych i wiekowych oraz dla adeptów tańca. Doudziału zgłosiły się 134 pary taneczne oraz 210 solistek. W sumie w turnieju weźmie udział 487 uczestników. Na uczestników Czekaja Puchary, medale oraz Dyplomy ufundowane przez Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki.



Z imprez przeprowadzona zostanie transmisja internetowa ogólnopolska i dla mieszkańców Bełżyc.

Program Mistrzostw Polski:

20 listopada:

- godz. 10 - Juniorzy

- godz. 14 - Seniorzy

- godz. 16 - Młodzież, dorośli

- godz. 19 - Gala Finałowa

21 listopada:

- godz. 10 - Dzieci młodsze, soliści

- godz. 13 - Juniorzy

- godz. 15 - Młodzież

- godz. 18 – Dorośli