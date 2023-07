Bolesław Chrobry przyjedzie do Czumowa. W weekend rekonstrukcja Bitwy nad Bugiem

Bitwa nad Bugiem została stoczona 22 lipca 1018 roku. Zmierzyły się wtedy ze sobą wojska Bolesława Chrobrego i wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. A już w najbliższy weekend w Czumowie, w pobliżu grodziska w Gródku, stworzona zostanie epicka inscenizacja tych historycznych wydarzeń. Weźmie w niej udział kilkuset rekonstruktorów z całej Europy.



- Odwiedzając Czumów będziecie mogli poznać życie codzienne toczące się w obozach wojów Bolesława Chrobrego i Jarosława Mądrego, uczestniczyć w prezentacjach dawnych rzemiosł, zobaczyć turnieje przygotowane przez Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Trzydniowe wydarzenie rozpocznie się 21 lipca. Późnym wieczorem, o godz. 21, odbędzie się polsko-norweski pokaz filmów archeologicznych. Tymczasem w sobotę i niedzielę od godz. 11 odbywać się będą różnego rodzaju pokazy rzemiosła, konkursy na najlepszy strój historyczny, wykłady i koncerty. Całość uzupełnią kramy z rękodziełem (m.in. uzbrojenia, strojów, tkanin, ozdób, wyrobów z drewna, przedmiotów codziennego użytku).



Inscenizację historycznej bitwy zaplanowano na niedzielę. 23 lipca o godz. 14 rozpocznie się widowisko z udziałem gości z różnych zakątków Europy. Na polu bitwy staną pieszo i konno odtwórcy wczesnośredniowiecznych Słowian, Wikingów i plemion koczowniczych.



Poza rekonstrukcją, starcia wojowników będzie można podziwiać w sobotę i niedzielę, w turniejach rycerskich z ich udziałem.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

PROGRAM

21 LIPCA, PIĄTEK



21.00 – polsko-norweski pokaz filmów archeologicznych: Bitwa nad Bugiem 1018; The Vikings Alive – The Ship; Historia pewnego zabytku; The Vikings Alive – Journeys; Srebrny skarb z Pińska. Kunszt średniowiecznych jubilerów; The Textiles Among the Oseberg Finds; W poszukiwaniu średniowiecza. Badania archeologiczne grodziska w Kłodnicy; Saving Oseberg; The Vikings in the Kyivan Rus



22 LIPCA, SOBOTA



11.00–19.00

– obozowisko wojów – otwarte dla zwiedzających

– pokazy rzemieślnicze (m.in. kowalstwo, mennictwo, tkanie krajek, barwienie tkanin, wyrób dziegciu, produkcja łuków i strzał, wyrób kolczug)

– kramy z rękodziełem (m.in. uzbrojenia, strojów, tkanin, ozdób, wyrobów z drewna, przedmiotów codziennego użytku)

11.00 – turniej bojowy drużyn (eliminacje)

11.00 – turniej łuczniczy (eliminacje)

12.00 – touchtour z audiodeskrypcją – ścieżka edukacyjna po obozie wojów (dla osób z dysfunkcją wzroku)

12.30 – turniej wojów lekkozbrojnych (eliminacje)

13.00 – turnieje dla zwiedzających – „Rzut oszczepem” oraz „Bieg woja”

14.00 – turniej wojów ciężkozbrojnych (eliminacje)

14.00 – trening oddziału łuczników

14.30 – konkurs na najlepszy strój historyczny

15.00 – pokazy multimedialne ilustrujące możliwości skanowania 3D | wydarzenie z tłumaczeniem na PJM

15.15 – przegląd wojsk

15.30 – potyczka zbrojna

16.00 – uroczyste otwarcie wydarzenia i wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie: „Dla kogo ta archeologia?” oraz „Archeo-opowieści”, cz. 1 – wykłady popularnonaukowe o Słowianach i Wikingach | wydarzenie z tłumaczeniem na PJM

Dr Michał Bogacki, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Historia odtwórstwa wczesnego średniowiecza w Polsce”

Dr Paweł Babij, Archiwum Państwowe we Wrocławiu – “Wojskowość Słowian Połabskich”

Dr Leszek Gardeła, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium – “Jeźdźcy burzy: elitarni wojownicy w Państwie Piastów i za jego granicami”

Dr Marcin Gapski, Muzeum Narodowe w Lublinie – „Koń w wierzeniach Słowian w okresie wczesnego średniowiecza”

Dr Piotr Kotowicz, Muzeum Historyczne w Sanoku – “Pogranicze w ogniu. O militariach z doby pierwszych Piastów w międzyrzeczu Wieprza i Bugu”

18.00 – pokaz sokolniczy

18.30 – koncert zespołów: ”JAR” i „Baba na Niedźwiedziu”



23 LIPCA, NIEDZIELA



11.00–17.30

– obozowisko wojów – otwarte dla zwiedzających

– pokazy rzemieślnicze (m.in. kowalstwo, mennictwo, tkanie krajek, barwienie tkanin, wyrób dziegciu, produkcja łuków i strzał, wyrób kolczug)

– kramy z rękodziełem (m.in. uzbrojenia, strojów, tkanin, ozdób, wyrobów z drewna, przedmiotów codziennego użytku)

11.00 – „Archeo-opowieści” cz. 2 – Bartłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – prezentacja Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego “Laboratorium Historiae Gothorum” w Masłomęczu

11.30 – turniej wojów lekkozbrojnych (finały)

12.00 – turniej wojów ciężkozbrojnych (finały)

12.30 – turniej bojowy drużyn (finały)

12.30 – turniej łuczniczy (finały)

13.00 – turnieje dla zwiedzających – „Rzut oszczepem” oraz „Bieg woja”

13.30 – przegląd wojsk, przygotowania do bitwy

14.00 – INSCENIZACJA BITWY

15.00 – wręczenie nagród zwycięzcom konkursów i konkurencji turniejowych.

15.30 – pokaz sokolniczy

16.00 – koncert zespołów „JAR” i „Baba na Niedźwiedziu”

17.30 – zakończenie wydarzenia „Bitwa nad Bugiem 1018”