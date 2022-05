"Czy artystce wolno być matką?" - wystawa w Domu Chemika

Prezent na Dzień Matki

26 maja. To wyjątkowy, pełen emocji i wrażeń dzień dla każdej Mamy. To wtedy można usłyszeć upragnione i wyczekiwane podziękowania, wyrazy wdzięczności za poświęcony trud oraz najbardziej rozczulające słowa "kocham Cię". W tym wyjątkowym dniu dzieci pragną okazać swoje uczucia i obdarowują swoje Mamusie przeróżnymi upominkami. Sposobów na wyrażenie miłości jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od Naszej kreatywności i indywidualnych upodobań obdarowywanej osoby. W końcu to My znamy Naszych rodziców najlepiej i wiemy co sprawi Im największą przyjemność.