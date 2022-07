Eksperymenty, turniej siatkówki i festiwal piosenki. Weekend atrakcji nad zalewem Maczuły

Goście z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odwiedzą Horodysko w sobotę, 30 lipca. Przy plaży nad zalewem Maczuły stanie ogromny namiot, pod którym zaprezentowana zostanie interaktywna wystawa pn. "Eksperymentuj!". Wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w eksperymentach edukacyjnych przygotowanych przez naukowców. Organizatorzy zapraszają dzieci i dorosłych od godz. 14 do 19.



Kolejne atrakcje nad zalewem zaplanowano na niedzielę, 31 lipca. O godz. 12 w ramach akcji "Bezpieczne Maczuły" organizatorzy zaproszą na pokazy ratownictwa wodnego, naukę udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkolenie o bezpiecznym zachowaniu nad wodą. - Ratownicy strzegący kąpieliska będą mieli różne niespodzianki dla uczestników tego spotkania - dodają organizatorzy wydarzenia.



Wielbiciele aktywnego spędzania wolnego czasu będą mogli wziąć udział w Turnieju Siatkówki Plażowej. Do 28 lipca potrwają zgłoszenia chętnych do udziału w zawodach. Zapisy 4-osobowych drużyn pod numerem telefonu: 82 567 54 94.



Tego dnia na scenie ustawionej w pobliżu plaży zostanie zorganizowana również pierwsza edycja Wakacyjnego Festiwalu Piosenki "Rozśpiewane Maczuły". Uczestnicy zaprezentują dwie piosenki o tematyce wakacyjnej i letniej. Występy oceni jury w składzie: Halina Mysakowska i Magda Greber-Czyżewska. Zapisy do udziału w festiwalu: tel.: 82 567 63 33; e-mail: kultura.lesniowice@gmail.com.



W niedzielę nad zalewem Maczuły na najmłodszych czekać będzie dmuchany plac zabaw, a całą imprezę zwieńczy koncert disco-polo z udziałem pochodzących z Chełma Modela MT i Modelinki. Po koncercie przewidziana jest również dyskoteka.