Jarmark koński w Muzeum Wsi Lubelskiej

Uczestnicy wydarzenia, które zostanie zorganizowane na przestrzeni między karczmą a kuźnią z Ciosmów w sektorze Roztocze, będą mogli zobaczyć, jak wyglądały historyczne targi łęczyńskie i piaseckie odbywające się w latach 20. i 30. XX wieku.



- Klimat towarzyszący handlowi końmi przybliżą barwne postacie: gospodarza terenu i komisji targowej w skład której wejdą weterynarz, a także dziedziczki okolicznych majątków. Nie zabraknie cygana, który podsyci atmosferę handlu oraz Żyda w roli świadka transakcji, dziedzica wybierającego konia do bryczki i młynarza z pomocnikiem szukających silnego konia do pracy - wymieniają organizatorzy wydarzenia.



Atrakcją będzie też z pewnością prezentacja koni, podczas której sprawdzona zostanie ich sprawność i siła – próba uciągu, która wykaże czy koń nadaje się do ciężkiej pracy.



Wydarzeniu będzie towarzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli.



Bilety dostępne na miejscu i on-line: 25 zł (normalny)/ 15 zł (ulgowy).