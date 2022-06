Jazz wraca do Puław. Startują Międzynarodowe Warsztaty

Warsztaty Jazzowe w Puławach od lat łączą pasję do muzyki z profesjonalizmem. Program spotkań obfituje w intensywne instrumentalne i wokalne ćwiczenia warsztatowe, zajęcia z historii i teorii jazzu, big band oraz combo. W tym roku zajęcia poprowadzą m.in. Beata Przybytek, Joel Holmes, Kondard Zemler i Krzysztof Dziedzic.



Warsztatom towarzyszyły będą również ciekawe koncerty dla mieszkańców miasta. Prawdziwą muzyczną ucztę zaserwują słuchaczom artyści z grupy Sitkowski Band - Two Generations, którzy 4 lipca o godz. 20 w Domu Chemika wykonają repertuar The Beatles. Wstęp na to wydarzenie kosztuje 50 zł.



Dzień później o tej samej porze scenę przejmie kadra Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych. - Będą to muzycy, którzy stanowią trzon kadry puławskich spotkań jazzowych i bezapelacyjnie zajmują czołowe miejsca na scenie polskiego i światowego jazzu - podkreślają organizatorzy. Oprócz wymienionych już artystów, są to również: Bogdan Hołownia, Wojciech Pulcyn i Sebastian Frankiewicz, Robert Majewski, Jacek Namysłowski, Maciej Sikała i Adam Kowalewski. Bilety: 30 zł.



Kolejny koncert zaplanowano na 7 lipca, także o godz. 20. Ponadczasowe standardy mistrzów jazzu, swingu czy bluesa wykona zespół z Czech - Katka & Jazz Banda. W repertuarze m.in. motywy, których autorami byli Duke Ellington czy George Gershwin. Wstęp: 40 zł.



W następny weekend: 8-9 lipca odbędą się koncerty finałowe warsztatów, podczas których wystąpią uczestnicy tegorocznych zajęć przy wsparciu pedagogów i muzyków. Bilety na te koncerty kosztują 20 zł.



Wejściówki na poszczególne występy dostępne są w kasie Domu Chemika oraz online.