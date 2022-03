Nowe wystawy w Kazimierzu Dolnym

Pierwsza propozycja to wystawa prac fotograficznych Roberta Sumińskiego "Autozmory", którą będzie można podziwiać w siedzibie Biblioteki Publicznej (ul. Lubelska 32/34). Wernisaż i spotkanie z autorem zaplanowano na godz. 12.30.



- Oglądając wystawę starajmy się zwrócić uwagę na to, co autor chce nam przekazać poprzez metaforę czy budowanie nastroju. Dla widza ważny jest nie tylko pomysł, ale również sposób jego wyrażenia - podkreślają organizatorzy ekspozycji, która będzie czynna do 22 kwietnia.



Otwarcie kolejnej tego dnia wystawy nastąpi o godz. 12 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki (ul. Lubelska 12). Tym razem uczestnicy będą mogli zobaczyć fotografie Bartosza Wołoszko z Czarnobyla. Urodzony w 1997 roku w Białej Podlaskiej zaprezentuje prace wykonane w miejscu, które dla wielu jest synonimem tragedii i strachu. Tę wystawę będzie można oglądać do 28 kwietnia.



Z kolei na godz. 14, także w KOKPiT, zaplanowano wernisaż wystawy malarstwa Ilony Irminy Iwańskiej. Pochodząca z Warszawy artystka ma w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i udział w licznych wystawach zbiorowych, w kraju i zagranicą. Prace Iwańskiej również będzie można podziwiać do 28 kwietnia.