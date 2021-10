Oprowadzanie po wystawach w Galerii Labirynt

Podczas bezpłatnego zwiedzania wystaw w Galerii Labirynt będzie można obejrzeć trzy ciekawe wystawy. "Mame-Loshn" traktuje o "matczynym" języku Jidysz, który pozostaje w bliskiej relacji ze sferą codziennego życia i ludzkim światem wewnętrznym. "Pomnik ofiar biowładzy" Daniela Kotowskiego odnosi się do władzy nad ciałem, będącej często elementem przemyślanej, politycznej strategii, mającej poddać jednostki jak najściślejszej kontroli. Z kolei "Sztuka wybaczania" Dellfiny Dellert to apel o pojednanie i uleczenie międzyludzkich relacji. Słowa "przepraszam", "wybacz mi", "dziękuję", "kocham cię" nawiązują do polinezyjskiego rytuału Ho’oponopono, co można przetłumaczyć jako naprawianie, oczyszczanie czy przywrócenie do najlepszego stanu.



Wstęp wolny, zapisy online przez formularze dostępny na stronie internetowej galerii.