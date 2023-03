Rodzinne warsztaty w Teatrze Andersena

W trakcie trzech spotkań dzieci będą mogły poznać świat teatru, w oparciu o trzy tematy: Muppety, Maski i Pacynki. Warsztaty poprowadzą Natalia Sacharczuk i Piotr Bublewicz.



- Nasi aktorzy zaprezentują etiudę teatralną z wykorzystaniem pacynek teatralnych! Sprawdzimy, co takiego mają nam do opowiedzenia lalki, które od lat zdobywają serca najmłodszych widzów w naszym Teatrze. Odpowiemy sobie na pytania – jak to się dzieje, że lalki żyją? Gdzie śpią? Co jedzą? Każdy będzie miał również okazję stworzyć swoją pacynkę i sprawdzić… jak nią animować? Kto wie może wśród naszych gości kryje się też jakiś przyszły aktor lalkarz? - zapowiadają organizatorzy projektu.



Koszt udziału w zajęciach to 25 zł. Bilety na warsztaty dostępne są w serwisie Bilety24.pl.