Spacery "Pod Lipkami" w Lublinie

Nazwa projektu nawiązuje do najstarszego lubelskiego cmentarza, na którym spoczywają zacni obywatele Lublina różnych wyznań i profesji posłuży jako źródło wiedzy historycznej i kulturowej. Mowa o cmentarzu na ul. Lipowej, przy którym będą się rozpoczynały wszystkie spacery organizowane od 19 sierpnia do 16 września, w każdą sobotę i niedzielę.



Spacery poprowadzą: dr Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków, dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara Stolarz i Renata Sarzyńską-Janczak z Biura Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miejsca związane z lublinianami, którzy zmienili miasto zaprezentuje miejska przewodniczka, Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk.



Uczestnicy spacerów będą mieli okazję poznać historie lublinian, którzy mieli ogromny wpływ na miasto oraz poznać zagadkową architekturę, zabytkowe nagrobki i ciekawe symbole na cmentarzu przy ul. Lipowej.



Dodatkowo ramach wydarzenia odbędzie się 20 lekcji na terenie zespołu cmentarzy oraz 30 spacerów z przewodnikiem dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz mieszkańców miasta. Ponadto powstanie mapa do samodzielnego wykorzystania przez nauczycieli lub osoby indywidualnie zainteresowane dziejami miasta.



Udział w spacerach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy poprzez formularz online dostępny pod TYM LINKIEM oraz pod adresem mailowym zapisy@anthill.com.pl



Pierwszy ze spacerów odbędzie się 19 sierpnia o godz. 14. Harmonogram kolejnych dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia.