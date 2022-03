Spotkania z Fantastyką w Chatce Żaka! Przed nami Lubikon

I edycja Lubikonu obfitować będzie przede wszystkim w ciekawe debaty, panele dyskusyjne, prelekcje z doktorami i profesorami polskich uczelni (AGH, UŁ, UMCS, KUL). Do Lublina przyjedzie m.in. znany popularyzator fantastyki i gier wideo Krzysztof M. Maj, który wraz z autorem vloga "Bez/Schematu" Bartoszem Filipem Malinowskim oraz Radosławem Bombą z UMCS zajmującym się humanistyką cyfrową, opowie o naukowych aspektach gier.



Debaty podczas Lubikonu poruszą m.in. tematy kultury studenckiej, kwestii moralności w fantastyce, czy systemów ekonomicznych w gatunku postapokalipsy.



To jednak nie wszystko. W ramach Lubikonu organizatorzy zaproszą na strefę gier planszowych, w ramach której będzie można skorzystać z bogatej oferty tytułów do wypożyczenia i zagrania na miejscu. Analogowe gry to rozrywka dla odbiorców bez względu na wiek.



Będzie też coś dla fanów rpg. W Chatce Żaka pojawią się lokalni Mistrzowie Gry, którzy od godz. 10 do 21 będą prowadzić klimatyczne sesje - tych przygotowano aż 9. Tematyka będzie sięgała od Wieków Ciemnych aż do dalekiej przyszłości!



