Spotkanie autorskie wokół książki "Radio Noc"

Książka opowiada historię radiowego DJ-a i zarazem byłego muzyka rockowego, który podczas nocnych audycji puszcza ulubioną muzykę i wraca do swojej burzliwej przeszłości.



Autor powieści, Jurij Andruchowycz, to ceniony ukraiński poeta, prozaik, eseista, tłumacz i wokalista. Współtworzył słynną grupę poetycką Bu-Ba-Bu (Burleska-Bałagan-Bufonada). Jest laureatem wielu europejskich nagród literackich i odznaczeń.



