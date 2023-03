Spotkanie autorskie z Anną Winner w Księgarni Dosłownej

Anna Winner Wiśniewska pochodzi z Kłodna koło Lwowa. Była pierwszą kierowniczką, a następnie dyrektorką Miejskiego Domu Kultury w Lublinie (obecnie Centrum Kultury). W swoim literackim dorobku ma szereg publikacji, m.in. "Czarno Białe życie" (2011), "Nieprzewidziane skutki złamania nogi, czyli Stockholm’s Taxi drivers" (2015) czy "Refleksje po powrocie – Lublina się nie zapomina".



Jej ostatnia książka "Na Rasę" ujrzała światło dzienne w 2021 roku. To właśnie tej pozycji poświęcone będzie spotkanie w Księgarni Dosłownej. To historia dziewięcioletniej dziewczynki – Marzeny, wywiezionej w roku 1940 z Łodzi do III Rzeszy w ramach programu Lebensborn.



Wstęp wolny.