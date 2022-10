Spotkanie autorskie z Justyną Kulikowską w Muzeum Czechowicza

Tematem spotkania będzie trzeci tom wierszy autorki zatytułowany "gift. z Podlasia". Justyna Kulikowska jest również autorką tomów "Hejt i inne bangery" oraz "Tab_s", za który otrzymała nominację do Nagrody Literackiej "Nike". Natomiast za wspomniany "gift. z Podlasia" otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia 2022, Nagrodę Literacką Prezydenta miasta stołecznego Białegostoku imienia in. Wiesława Kazaneckiego za rok 2021 oraz nominację do nagrody "Nike".