Spotkanie autorskie z Przemkiem Staroniem w Dosłownej

Przemysław Staroń to psycholog i kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie oraz współzałożyciel Centrum Rozwoju Jump. Został wybrany Nauczycielem Roku 2018. Jest również autorem książek. To tutor ponad 50 finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej, fan kreatywnego nauczania i twórca pracowni #utrzy, jako prekursor wykorzystania Snapchata w edukacji nazywany profesorem Snapem.



- To człowiek, który swoim dorobkiem odmienia oblicze polskiej edukacji, uwspółcześnia je, tworzy ciekawym, żywym i przede wszystkim atrakcyjnym dla młodzieży. Porozmawiamy o sprawach najgłośniejszych jak i tych, które nie są takie oczywiste - zachęcają organizatorzy.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.