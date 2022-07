Spotkanie z Serhijem Żadanem w Lublinie

Akademia Zamojska emituje własny pieniądz. To zero euro

Ile jest warte 0 euro? Na początek 30 złotych, ale możliwe, że z czasem kilkakrotnie więcej. W piątek rozpoczął się we Francji druk kolekcjonerskich banknotów Akademii Zamojskiej. To pierwsza uczelnia w Polsce, która we współpracy z firmą Banknoty Pamiątkowe sp. z o.o. wypuści takie pieniądze na rynek.