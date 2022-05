Święto kolorów nad Zalewem Zemborzyckim

Na uczestników zabawy czeka darmowa, plenerowa impreza muzyczna z DJ'em, do udziału w której zaproszeni są wszyscy: całe rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci. Główną atrakcją jest oczywiście obrzucanie się kolorowym proszkiem. Będzie je można nabyć na terenie imprezy w wyznaczonych do tego punktach.



- Jest to idealna okazja aby oderwać się od szarej codzienności i pokolorować swoje życie choć na moment. A to wszystko w Polsce! – mówi jeden z organizatorów polskiej edycji.