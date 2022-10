Święto tańca w Lublinie. W weekend Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych

Walce angielski i wiedeński, tanga, foxtrot i quickstep - to tańce, które będzie można podziwiać już w najbliższą sobotę w szkole przy ul. Berylowej. Do Lublina przyjadą utytułowane pary, laureaci wielu turniejów światowego formatu, takich jak United Kingdom czy Internatrional In London.



Rywalizacja podzielona będzie na kategorie wiekowe. O godz. 10 do zmagań przystąpią juniorzy, następnie, o godz. 12 seniorzy i młodzież starsza, z kolei o godz. 16 - młodzież i dorośli. Na godz. 18 zaplanowano wielki finał zmagań. Podczas uroczystej Gali Tańca wystąpią najlepsi uczestnicy Mistrzostw Polski oraz zawodowcy. Pary będą rywalizować o tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski.



Uczestników oceni międzynarodowe jury reprezentowane przez sędziów z Anglii, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Laureaci będą mogli reprezentować kraj w innych ważnych turniejach mistrzowskich w Europie i Świecie. Mistrzostwa dają również możliwość uzyskania wyższych klas tanecznych.



Bilety na wydarzenie kosztują 60 i 80 zł.