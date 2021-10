Szafa dobrych uczynków - bezpłatne warsztaty dla mieszkańców

Już 18 października wystartuje akcja "Szafa dobrych uczynków", która potrwa do końca miesiąca. Wszyscy chętni będą mieli okazję wesprzeć kobiety poprzez złożenie darów w specjalnej szafie znajdującej się obok wejścia do IKEA Café. Zbierane są ubrania damskie. Ważne, aby były czyste, w dobrym stanie i nadawały się do noszenia.

Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Organizacja zajmie się segregacją i rozdysponowaniem ubrań do podopiecznych. Trafią one m.in. do kobiet w kryzysie bezdomności i kobiet z ubogich rodzin. Część ubrań wesprze także kiermasz charytatywny prowadzony przez Caritas.

- Nieprzypadkowo akcję organizujemy w październiku – miesiącu poświęconym profilaktyce raka piersi. Przy tej okazji chcemy podkreślić, jak ważne są regularne badania i dbałość o swoje zdrowie. Tym razem skupiamy się na kobietach. Dlatego oprócz zbiórki dla potrzebujących przygotowujemy też bezpłatne warsztaty - przekonują organizatorzy.

Od 18 do 30 października panie będą mogły spotkać się ze Stowarzyszeniem Lubelskich Amazonek, które pokażą na specjalnym fantomie, jak prawidłowo zrobić samobadanie piersi - podstawowe badanie, które każda kobieta powinna wykonywać raz w miesiącu w domu.

W programie są też spotkania z dietetykiem, który opowie o tzw. superfood, czyli produktach, wpływających na odporność i układ nerwowy. Dodatkowo, będzie można skorzystać z warsztatów makijażu, spotkania na temat zasad dobrego snu oraz brafittingu. Aby wziąć udział wystarczy się zapisać.

To druga odsłona akcji. W marcu 2021 r. podczas wiosennej edycji, mieszkańcy Lublina zapełnili szafę skutecznie. Udało się zebrać aż 1,6 tony ubrań i ponad 100 kg środków kosmetycznych, które trafiły do samotnych matek i osób będących w kryzysie bezdomności.



HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

Warsztaty są bezpłatne. Wystarczy się zapisać, wysyłając maila na adres: warsztaty@skende.pl i podając datę, godzinę, nazwę warsztatów i nr. tel. komórkowego.

Badam się, jestem pewna – nauka samobadania piersi

Warsztatownia IKEA, Restauracja IKEA I piętro

19 października, godz.: 17:30 – 18:15

22 października, godz.: 17:30 – 18:15

27 października, godz.: 17:30 – 18:15

Wiem, co jem – spotkanie z dietetykiem

Warsztatownia IKEA, Restauracja IKEA I piętro

Dieta wspierająca odporność - 20 października, godz.: 17:30 – 18:30

Dieta antystresowa - 27 października godz.: 17:30 – 18:30

W trosce o zdrowy i komfortowy sen

Warsztatownia IKEA, Restauracja IKEA I piętro

19 października, godz. 16:30 – 17:15

28 października, godz.17.00 – 17:45

Makijaż bez tajemnic

Zielona Strefa – strefa wypoczynkowa obok sklepu Biedronka

22 października, godz.: 17:00 – 17:45

22 października, godz.: 18:00 – 18:45

29 października, godz.: 17:00 – 17:45

29 października, godz.: 18:00 – 18:45

Bezpłatny brafitting

Sklep Esotiq, bez zapisów, nie ma limitu osób

Usługa brafittingu dostępna jest w salonie Esotiq w SKENDE. Nie trzeba się umawiać. Wystarczy przyjść i skorzystać z porady.