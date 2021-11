Szalone lata 60. w Chatce Żaka. Festiwal RETROspekcje!

- Wydarzenie jest utrzymane w klimacie lat 50. i 60. więc możecie spodziewać się barwnych strojów, energetycznej muzyki, dynamicznych tańców i dobrego kina - przekonują organizatorzy.



Festiwal otworzy 22 listopada o godz. 18 pokaz mody z lat 50. i 60. XX wieku pt. "Nie tylko pin up!", podczas którego będzie można zobaczyć charakterystyczne wówczas trendy – zarówno te rodzime, jak i zagraniczne, usłyszeć muzykę minionych dekad oraz zaczerpnąć modowych inspiracji.



W programie dwudniowego wydarzenia znajdą się także tematyczne warsztaty, pokazy filmowe, prelekcje oraz tańce.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.



Program:



22 listopada

18:00 - 19:00 Nie tylko pin up! - prelekcja połączona z pokazem mody lat ’50 i ’60 | Mała Sala Widowiskowa

19:00 – 20:30 Let’s twist again! – warsztaty taneczne cz.1

20:30 – Kino Retro - projekcja filmowa | Duża Sala Widowiskowa



23 listopada

18:00 – 19:00 Mid – century Modern czyli design, który wraca | Mała Sala Widowiskowa

19:15- 20:30 Let’s twist again! – warsztaty taneczne cz.2

20:30 Retro prywatka w Chatce Żaka | Czarne foyer