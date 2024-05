Ulica Wapienna w Lublinie idzie do przebudowy

– Mamy zabezpieczone środki na wykonanie nowej nawierzchni na całym przebiegu ulicy Wapiennej, od ul. Nadbystrzyckiej. Poprawimy też nawierzchnię pięciu sięgaczy. Przygotowujemy teraz przetarg na to zadanie – deklarował w marcu wiceprezydent Artur Szymczyk. – Kanalizację sanitarną wykonamy etapowo, zgodnie z deklaracją złożoną podczas spaceru na początku roku. Obecnie trwa projektowanie. Projektanci i inspektorzy MPWiK wykonali już analizę możliwości podłączenia mieszkańców ulicy Wapiennej do sieci kanalizacji sanitarnej i rozpoczęli prace projektowe sieci. Zlecili wykonanie pomiarów geodezyjnych i mapy do celów projektowych. Ten etap wymaga czasu, gdyż teren jest bardzo trudny pod względem ukształtowania i kwestii własnościowych.