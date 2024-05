Zmierz ciśnienie i saturację. A potem porozmawiaj o swoim zdrowiu

Tematem przewodnim cyklicznej akcji NFZ jest zdrowie całej rodziny. Dobre nawyki rodzinne mogą wpłynąć na zmniejszenie ryzyka rozwoju niektórych chorób. Warto pamiętać przede wszystkim o zbilansowanej diecie, aktywności fizycznej czy regularnych badaniach profilaktycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje wiele programów profilaktycznych, z których można skorzystać bezpłatnie i blisko miejsca zamieszkania. Są to m.in. profilaktyka 40 plus, raka piersi, chorób układu krążenia czy chorób odtytoniowych.

>>> Profilaktyka po czterdziestce <<<

- Profilaktyka zdrowotna to nie tylko moda i odpowiedzialność. To konieczność. Dzisiaj wiemy, że na nasze zdrowie mamy wpływ my sami. W pierwszym kwartale tego roku z konsultacji z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia skorzystało blisko 800 osób. To około 10 proc. więcej klientów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacujemy, że w tym roku, nasze stanowisko odwiedzi nawet ponad 3000 osób - mówi Paweł Piróg, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Fundusz zaprasza do Sali Obsługi Klientów na spotkanie na temat profilaktyki dla całej rodziny. 15 maja w godzinach 10-12.15 przy ulicy Nadstawnej 2/4 będzie można:

• porozmawiać z edukatorami zdrowia

• poznać zasady udzielania pierwszej pomocy i poćwiczyć na fantomie

• wykonać pomiary zdrowotne: wagę, wzrost, skład ciała, a także sprawdzić ciśnienie tętnicze i saturację

• skorzystać z konsultacji z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia NFZ i otrzymać plan żywieniowy dla całej rodziny

Akcja jest prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Wszystkie dostępne programy profilaktyczne można znaleźć na stronie Akademii NFZ. Po wskazaniu płci i wieku, otrzymujemy listę badań i konsultacji, które warto wykonać.