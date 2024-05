Czy osoby z niepełnosprawnością mogą zagłosować w Lublinie?

Wśród miejsc, które nie sprzyjają osobom z niepełnosprawnością są lokale wyborcze. Tematem tym zainteresował się nowy miejski radny Marcin Wroński. W trakcie rozmowy z Dziennikiem Wschodnim podczas pierwszej sesji rady miasta, pytany o plany, które chciałby zrealizować w trakcie tej kadencji, wymienił właśnie zwiększenie dostępności lokali wyborczych.

– Natomiast nie tylko w kampanii, ale też w ogóle przygotowując się do wyborów, do objęcia mandatu radnego, za który dziękuję wyborcom, zacząłem też analizować wiele innych spraw, bardzo prozaicznych i niekoniecznie z kulturą związanych. Jest ich naprawdę wiele. Od tego, czego potrzebują mieszkańcy dzielnic, po sprawy aktualne, które się dzieją tu i teraz. Tu chociażby rzecz, która podczas kampanii wynikła, czyli bardzo słuszny postulat od wielu mieszkańców, zwiększenia liczby lokali wyborczych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. To jest aż wstyd — mówił Wroński tuż przed odebraniem zaświadczenia o wyborze na radnego.