Lwowska w przebudowie. Zamkną fragment ulicy na dwa miesiące

Urząd Miasta właśnie poinformował, że w środę (15 maja) od godz. 5 zostanie zamknięty fragment ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Spadek do wysokości Żłobka „Ziarenko”. I tak ma pozostać przez okres dwóch miesięcy.

Przetarg na tę inwestycję został ogłoszony jeszcze w lutym. Rozstrzygnięty wczesną wiosną, a umowę z wykonawcą czyli Zakładem Budowlano-Transportowym DROGMOST z Mokrego podpisał już po drugiej turze wyborów, ale jeszcze przed przekazaniem władzy Andrzej Wnuk, b. prezydent Zamościa.

Rozbudowa ulicy Lwowskiej to najważniejsza część większego zadania, obejmującego prace również na ul. Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty i bocznej Granicznej. Całość ma kosztować ponad 30 mln zł (sama Lwowska ok. 22 mln), z czego zdecydowana większość, prawie 90 procent to środki, jakie samorząd pozyskał w ramach dotacji z Polskiego Ładu.

W ramach rozbudowy dwa skrzyżowania przy Lwowskiej (to z ulicą Młyńską i z al. Jana Pawła II) mają być zamienione na ronda. Ponadto poprawiona zostanie nawierzchnia, położone nowe chodniki, również ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe.

Na realizację każdej z części tej dużej inwestycji przewidziano 18 miesięcy.