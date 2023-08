Twórczość Barbary Falender w Lublinie

Popadało i rosną. Idziemy na grzyby. Ale ostrożnie…

Naród rusza do lasów. Za chwilę media społecznościowe spuchną od ogromu borowików, kurek, podgrzybków etc. Specjaliści jednak przestrzegają: grzybiarz niczym saper - myli się tylko raz. I zwykle bywa to grzybiarz doświadczony. Poza tym: nie każdy może jeść nawet te jadalne grzyby.