Warsztaty, spotkania i prelekcje. III Festiwal Przez Świat w Chatce Żaka

To już trzecia edycja festiwalu, który bardzo szybko zjednał sobie odbiorców. Po ubiegłorocznej odsłonie, która miała charakter online, wydarzenie powróci do przestrzeni Chatki Żaka.



Tradycyjnie już festiwal będzie obfitował w opowieści z podróży. Na inaugurację projektu, 8 kwietnia o godz. 17.30, Magda i Grzesiek Gajek opowiedzą o zwiedzaniu świata w biegu, do dalekiej Namibii słuchaczy w sobotę zabierze Magdalena Ryszkowska (godz. 16), Azję z perspektywy autostopu poznamy w prezentacji Soni Bały (godz. 17.30), a następnie Dorota Szparaga opowie o szlaku Via Alpina Red Trail (godz. 19). Z kolei w niedzielę coś dla siebie znajdą wielbiciele gór. Marcin Błoński podpowie, jak trenować w górach Szkocji (godz. 16), będą również bieszczadzkie tajemnice (godz. 17.30) i historia Księcia Kaukazu, czyli jednego z najwyższych tamtejszych szczytów (godz. 17).



Festiwal Przez Świat to także zróżnicowane warsztaty, które będą organizowane przez cały weekend. Wśród nich propozycje dla młodszych odbiorców, takie jak odkrywanie przyrody Lublina, ale też zajęcia dla nieco starszych gości, jak chociażby warsztaty pakowania się na podróż czy temat zero waste.



Będzie można także liczyć na ciekawe wystawy fotograficzne i dodatkowe atrakcje. Organizatorzy zaproszą również na międzykulturowe spotkanie z cyklu Meet Life Style. Studenci lubelskich uczelni pochodzący z innych krajów, opowiedzą o swojej kulturze w piątek o godz. 19.



Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy za pośrednictwem formularza online.



Program:



PIĄTEK 8.04.

17:30 Magda i Grzesiek Gajek – Fartlekiem przez świat (Duża Sala Widowiskowa)

19:00 MeetLifestyle (Duża Sala Widowiskowa)



SOBOTA 9.04.

14:00 Zero Waste w podróży – warsztaty Magdaleny Jarzębkowskiej (Coworking)

14:00 Z muzyką przez świat – warsztaty muzyczne dla dzieci Marcina Skrzypka (Sala -1.4)

16:00 Magdalena Ryszkowska – Konie i słonie czyli jak pracować i zwiedzać Namibię (Duża SalaWidowiskowa)

17:30 Sonia Bała – 500 dni podróży – autostopem przez Azję (Duża Sala Widowiskowa)

19:00 Dorota Szparaga – 2650 km szlakiem Via Alpina Red Trail (Duża Sala Widowiskowa)

21:00 Spotkanie podróżników (Chatka Cafe)



NIEDZIELA 10.04.

14:00 Przyroda Lublina – warsztaty dla dzieci w terenie (zbiórka przed Chatką Żaka)

14:30 Krótka historia o pakowaniu. Minimalizm w podróżniczym wydaniu– warsztaty Sylwii Górniak (Coworking)

16:00 Marcin Błoński, Przestrzeń, owce i pogoda w kratę – trekking w górach Szkocji (Duża Sala Widowiskowa)

17:30 Łukasz Bajda – Poznaj bieszczadzkie tajemnice (Duża Sala Widowiskowa)

19:00 Bartek Kalita –Kazbek – książę Kaukazu (Duża Sala Widowiskowa)



Festiwalowi towarzyszy:

- Turystyczna Wymiennikownia

- Ukraina naszymi oczami – wystawa fotograficzna zbiorowa: Ewa Starzyk, Joanna Zarzecka, Krystyna i Michał Rzędzian, Grzegorz Rąkowski, Witold Grzesik, Paweł Goleman, Grzegorze Pietraszek (Hol Chatki Żaka)

- Gruzja – kontrasty – wystawa fotograficzna Dawida Nowakowskiego (Chatka Cafe)